Токсичне ретро (3)

Юрко Кох

У ТРЬОХ ПАПКАХ.

#3. 

 

 

Це третя, фінальна добірка колажів з мого "Поступівського" доробку (попередні публікації 1 та 8  квітня).

 

Завершальною вона є не від нестачі малюнків, а завдяки нашим з вами спільним суспільним мукам та алергії до остобридлих безликих ликів брехливих політиків і назагал до всіх лаптів земної кулі...

 

 

Нехай віднині спочивають з війною мої колажі та папки з лейбами "УКР-РОС". З війною, – бо ж казали мудрі люди, що cформувати модерну Українську націю допоможе лише війна з Росією. А ми у більшості своїй ховали вуха в плечі, лячно промовляючи "Бійтесь Бога, яка ще війна?!", вчуваючи глибинами душі, що рано чи пізно та війна неминуча, бо МОСКВА НАМ НАС НІКОЛИ НЕ ПОДАРУЄ. 

 

Мені не шкода часу своєї "політичної" праці у двох "Поступах" (1999–2003, 2007–2017), де зроблено сотні ілюстрацій до текстів найцікавіших тогочасних авторів. Як тоді, так і тепер я тішуся, що українці, попри невимовні історичні страждання, зберегли природню властивість жартувати, що підтверджує здоров'я  душі нації як в окопах, так і на державному й міжнародному рівнях.

 

Я щиро вдячний Творцеві Світу, що нашим ворогам він масово і завчасно відібрав розум, нагородив  всеможливими недоліками та позбавив їх чеснот, якими обдарував нас поряд з іншими народами світу. 

 

P.S. Кепські справи у них ще й з гумором. За оркацапським національним менталітетом "пожартувати" означає "збрехати", але значно  крутіше, ніж завжди...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2022

До теми

Поширити
Збруч
Поневолений розум
Тоні Джадт
«Його основною характеристикою поневоленого інтелектуала є страх думати самостійно». Ці слова Чеслава Мілоша далі актуальні 
14.04.22 | | Дискурси
Кухня волонтерська і біженська
Юрій Винничук
Про біженців зі сходу багато чого пишеться. Та галицька кухня для них незвична
13.04.22 | | Дискурси
Гнів та ненависть до росіян
Ольга ПОПОВИЧ
До ворога можна мати повагу, якщо ворог поводить себе гідно. Але Росія завжди і тепер показує, що гідність – це не про неї, її основним знаряддям є брехня, жорстокість, зневага до іншого і ницість.
13.04.22 | | Україна
Місто-фортеця, незламне місто, місто нескорених…
Володимир В‘ятрович
Навіщо нам совєтський штамп «місто-герой»? Не можна тягнути совєтські міфи в нашу справді героїчну реальність. В них немає і не може бути нічого справжнього. Нічого, за що варто чіплятись.
13.04.22 | | Україна
Від Владивостока до Лісабона
Олександр БОЙЧЕНКО
Європа десятиліттями вкладала в Росію астрономічні суми, щоб та будувала руzzкій мір від Владивостока до Лісабона
12.04.22 | | Дискурси
Слово як співучасник злочину
Марина Горбатюк
Мова – це кордон, межа поділу, життєво необхідне означення території. Нав'язана колишнім колоніям за багато століть російськомовність несе фікцію спільної культурної та історичної традиції, відтак – географічного співперебування в межах одного метерлінківського простору.
12.04.22 | | Штука
Групове зґвалтування в Україні
Олександр МОТИЛЬ
Я навіть не знаю імені цієї дівчинки з Бучі. Знаю лиш, що в морзі бачили її маленьке тіло зі спермою двадцятьох чоловіків...
12.04.22 | | Дискурси
Не тільки Pink Floyd
Юрко ТИМЧУК
Девід Гілмор з компанією, U-2 з Red Hot Chili Peppers згадали про своє існування завдяки Україні. За нашу популярність на сучасній світовій шахівниці платиться дуже високою ціною.
11.04.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.