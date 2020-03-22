Коронація Галичини 2020

НА ЩО ЧЕКАЄМО, ПАНІ Й ПАНОВЕ?

Сидів собі я за мольбертом упродовж кількох років, неспішно домальовуючи майбутню виставку АРДЕКОХ-КАРНАВАЛ. Нічого загрозливого не відаючи, не плекаючи жодної гіперінтелектуальної концепції – бо яка ж тут ще концепція, якщо назва про все говорить! І аж коли засвітилися на календарі такі собі грайливі числа 02.02.2020 – вирішився нарешті підписати кілька картин, поставити свою "лейбу" і благословити їх у Світ. Вже тоді у мене щось йойкнуло і почало переймати. Взагалі до мене довго доходить, а тут огорнуло мої мізки шовком улесливим і затривожило душу паленим запахом: що ж ти такого насотворював, вільний маляре?

А виставка закручувалась весела, життєдайна, з питомим вмістом здорової еротики, цікавими персонами та вуличними сценками, з бубабізмом та гуцульським карнавальним драйвом. І от... У найстрашнішому сні мені б не привиділась така підміна. Не думав, що всесвітньовідомі карнавальні атрибути: костюми, корони та не раз "українізовані" мною гротескні венеційські маски через сотні років своєї історії, у 21 столітті знову набудуть напівзабутого первинного "карантинного" призначення...

З одного боку – мені лестить практичне підтвердження того факту, яким глибоко-неоднозначним може відбутися мистецький твір, якщо твориться чесно, зважено, за всіма внутрішніми законами. Але називати свій АРДЕКОХ – КАРНАВАЛ новою назвою КАРАНТИН я не буду, як би не завершився він для усіх нас і якою "актуальною" не виглядала б ця тема для вбогих на ідеї "креативників", ласих до зовнішніх подій. Вже передбачаю, як почнуть "чіпляти" захисні маски, респіратори і венеційські "дзьоби" на Джоконду, Мікелянджелового Давида, на пам'ятники Бальзаку, Шевченку, Королю Данилу тощо.



Ю.Кох. Завгосп-premium. 2018-2020

Сьогодні N-ий день "всенародного" карантину. Ми з дружиною насправді дуже любимо зачинятися вдома від зовнішнього світу, вимкнувши засоби зв'язку, і перебувати сам на сам зі собою, зануреними у своїх світах, котрі знаходять енергетичний вихід крізь магічні екрани. Ні, ні – не монітори. Чарівними екранами між Світами я називаю полотна на підрамниках – вони справжніші і потужніші від тих шкелець. Для таких, як ми, звісна річ.

Так, Корона дійсно змінює світ, зруйнувавши усталений плин речей, зрівнявши багатих і бідних. Вони тепер будуть лікуватися у вітчизняних лікарнях. У цьому "коронному" 2020 році, коли людство майже готове летіти на Марс (а не на Місяць, бо він вже зайнятий), можуть згасати зірки, суперзірки та розмаїті зіроньки ясні. Корону можуть втратити королі або ті, хто ними себе уявляє.

Тиску Корони можуть не втримати маршалки сейму й народні депутати, а також депутати обласних, районних і селищних рад. В групі ризику опиняться президенти країн і всесвітніх корпорацій, їхні родини, особисті лікарі, охоронці, покоївки та кухарі. Далі – батьки покоївок, їхні сусіди й віддалені родичі сусідських сусідів. Цікаво, що підхопити і нести Корону ризикують також особи, котрі ніколи себе не уявляли і навіть не мріяли в юності стати королями своїх вулиць. Також може вчепитися Корона до осіб зі зниженими життєвими вимогами – для прикладу, до людини, яка ніколи не читає книжок. Або навпаки – до читача, який двічі ковтнув Маркесове "Кохання в час холери".



Ю.Кох. Тягнуть кабель. 2018-2020.

Світ настільки знахабнів, що Творець вирішив вказати на нелюдське зухвальство, цю скажену гонитву за нічим. Можливо, щось примусить сотні тисяч "туристів дурних" нарешті засумніватися в доцільності товктися по світах, витоптуючи чужі міста й країни. І корона їм з голови не впаде, якщо раптом припинять обпісювати центральну частину Львова. Зізнаюсь, мене втішає гріховна думка, що саме Корона змусить нас, людей, згадати нарешті, що ми – Творіння Божі. До речі, Корона може придавити до землі "типового" галицького міщуха, який ніколи не бував у театрі, мешкаючи за десять хвилин ходи від нього! Або, що зовсім несправедливо, палкого шанувальника опери і балету (про оперету наразі немає даних). Помічено, що Корону можуть начепити фахівці найрізноманітніших галузей вітчизняної промисловості, а поносити її зможуть представники усіх земних професій. Тобто всі живі істоти на Землі... Бо вона ж чіпляється до китайців, італійців, німців, французів (див. www)... Але нам болить Корона Галичини.

Усе ж цей "коронний" карантин є благодатною можливістю кожному побути на самоті зі собою, переворохобити свої мізки, покращити якість думок і бажань. Це шанс "поджазувати" для тих, хто ніколи не вибудовував піраміду власних суджень про усе на світі: щодо "своїх" і "чужих", держав, урядів, національних менталітетів, історичних казусів, загальнолюдської етики і Сенсу Буття назагал.



Ю.Кох. Суботник. 2018-2020.

Може, із готовністю гуртом і поодинці боротися з "коронною" пандемією когось осяє здогад, що це давно спрограмована бактеріологічна війна; кого проти кого – побачимо згодом, а може нічого й не побачимо. Або якась група інтелектуалів доведе, що це зрежисована наддержавами репетиція ядерної війни? Слід розуміти – останньої...

Стосовно самих себе і побутової гігієни. Сьогодні вранці дружина запитала : "Відгадай, чому НАШІ чоловіки не носять захисних масок? Бот тоді вони не зможуть харкати і плювати на брук – усе лишатиметься на марлі..." І ось я знову втішаю себе надією, що саме зараз настає "коронний" шанс для наших рідних "вишуканих" львівських бидляків навіки припинити плювати на рідну Галицьку Землю. Як цього, до речі, у примусовому санітарно-адміністративному режимі щойно позбулись китайці, від котрих так перекривлює наших земляків...

Ого, до чого я дотриндівся за кілька днів ізоляції: що тепер ВСЕ на Землі, в Європі, в Україні зміниться на краще! Що Коронація зробить нас, людей, пакращеними! (Насправді я знаю, що в таємних глибинах людської душі є такий специфічний "реостат", який може підтягти на вищу сходинку, лиш методику треба знати). Може. А "може шероке і глембоке", кажуть наші сусіди по Короні. Може, будемо ще довго тягнути дріт, як герої моєї картини, доки знову не гепне "шлакоблоком". Ми вже звикли жити "під кінець світу". Та ні, все буде добре, цінний папір "Кохавинка", берлінський інститут ім. Коха поможе. Одужаємо і повернемося до своїх справ. Я вже сідаю домальовувати початі картини. Лише маску вдягну...