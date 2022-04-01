Токсичне ретро

У ТРЬОХ ПАПКАХ.

#1.

У 1990 році до 1 квітня виготовив я ліногравюрну листівку, оцю – Тризуб з кремлівською баштою посередині, що потім Микола Рябчук взяв на обкладинку своєї книжки. Гадаю, зміст на той час зрозумілий.

З плином років змінювалася політична географія, Тризуб жив власним життям, змінювався зміст мого знака, і ось тепер, у 2022 році, він знову набуває ще "інакшішого", кардинально протилежного значення. Це ще раз підтверджує тезу, що мистецтво є вищим над політикою принаймні на голову.

А коли працював я головним художником газети "Пост-Поступ" з 2007 по 2017 рік, то робив колажі на різноманітну актуальну тематику. От погортав я на своєму горищі об'ємний пакунок поблідлих газет і наклацав кілька десятків отих колажів, здивувавши сам себе.

Із вдячністю "Збручу" пропоную до Вашого огляду частину мого "токсичного" доробку. Саме ТОКСИЧНОГО, бо, на превеликий жаль, ще АКТУАЛЬНОГО ДОСІ.

З повагою – автор.

продовження (#2) – через тиждень