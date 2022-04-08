44-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:58 Сполучені Штати Америки схвалили передачу Україні зброї та оснащення. Перелік опубліковано на офіційній сторінці Міноборони США:

– понад 1400 зенітних комплексів Stinger;

– понад 5000 протитанкових систем Javelin;

– понад 7000 протитанкових систем;

– сотні тактичних безпілотних літальних апаратів Switchblade;

– понад 50 мільйонів набоїв;

– 45 тисяч комплектів бронежилетів та касок;

– ракетні системи з лазерним наведенням;

– безпілотні повітряні системи Puma;

– радари для відстежування артилерії та безпілотників;

– радарні системи для відстежування мінометного вогню;

– броньовані всюдихідні машини (Humvee);

– прилади нічного бачення, тепловізійні системи, оптика, системи захищеного зв'язку, медичні засоби.

08:10 У Бучі вдалося ідентифікувати особи 163 загиблих, повідомив міський голова Анатолій Федорук у інтерв'ю "Голосу Америки". Згідно з попередньою інформацією, в Бучі за час російської окупації загинуло 320 людей. "Щодня ми знаходимо все нові і нові тіла загиблих, у різних куточках нашого міста – на городах, у паркових зонах, на територіях дитячих майданчиків", – повідомив Федорук.

07:55 Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів "Бушмастер". Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

07:49 Генеральний штаб ЗСУ інформує, що росіяни намагаються атакувати підрозділи Об'єднаних Сил на Донбасі відразу в кількох точках:

Збройні сили російської федерації продовжують збройну агресію проти України. Триває підготовка ворога до наступу на сході України. Основні зусилля російські загарбники продовжують зосереджувати на захопленні Маріуполя, веденні наступу у районі міста Ізюм, прориві оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ. Збройні сили республіки білорусь проводять заходи оперативної та бойової підготовки на полігонах по всій території країни. До чотирьох батальйонних тактичних груп залучено для виконання завдань з посилення охорони українсько-білоруського кордону. Залишається імовірність завдання ракетних і авіаційних ударів з території республіки білорусь по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. За наявною інформацією, на території республіки біларусь здійснюється відбір так званих “добровольців” із числа білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії. Інформація уточнюється. Ворог завершує відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у районах Брянської та Курської областей. Окремі підрозділи зі складу 6-ї, 20-ї загальновійськових армій, 1-ї танкової армії, берегових військ балтійського та північного флотів здійснюють заходи оперативного обладнання території. Основна увага приділяється відновленню ділянок залізниці з міста Куп’янськ до міст Харків, Ізюм та Сватове. Для цього залучено підрозділи залізничних військ 38-ї окремої залізничної бригади Західного військового округу з Ярославля. На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Для недопущення просування наших військ загарбники ставлять мінно-вибухові загородження. В тимчасово зайнятому місті Ізюм представники так званої “ДНР” виконують функції місцевої “поліції”, здійснюють незаконну перевірку документів, обшуки осіб та приміщень місцевого населення. Підрозділи окупаційних військ зосереджують зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та встановленні контролю над містом Маріуполь. Продовжують ведення штурмових дій на більшості напрямків. Ворог не перестає завдавати авіаційних ударів та вести обстріли цивільної інфраструктури, зокрема й із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Таку діяльність зафіксовано в районах населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степне, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар’їнка та Солодке. В районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє, Новотошківське, Золоте та Борівське окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не мали. На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійські системи, десять одиниць броньованої та одинадцять - автомобільної техніки противника. Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ударів по місцях скупчення військ противника.

01:43 Канцлер Німеччини Олаф Шольц зволікає з прийняттям рішення про надання Україні високоякісних танків для спротиву Росії. Про це пише Politico, покликаючись на чотирьох людей, знайомих із дискусіями. Цей план запропонували міністр закордонних справ Анналена Бербок і міністр економіки Роберт Габек. Він передбачає постачання близько 100 танків.

00:35 Президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні закликав світових лідерів проявити більше сміливості в питаннях запровадження санкцій і постачання зброї Україні.