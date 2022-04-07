43-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:46 Сили спеціальних операцій України захопили кілька одиниць техніки ворожої ППО – зокрема, йдетсья про ЗРК БУК та бойовий пункт управління комплексу БУК М1. "Захоплена ворожа техніка є придатною для використання", – прокоментували в ССО.

11:24 Сенат США схвалив законопроєкт про ленд-ліз для України. Цей акт дозволить Білому дому ефективніше й оперативніше відправляти зброю та інші необхідну продукцію до Україні в умовах російського військового вторгнення.

10:53 НАТО готується надати Україні "певні важчі озброєння", заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг перед зустріччю із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Брюсселі. Наразі розпочався другий день роботи Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ – дипломати обговорять інформацію про боротьбу України проти Росії, а також шляхи подальшої підтримки України, повідомляє "Укрінформ". "Я прибув сюди, щоб обговорити три найважливіші речі: зброю, зброю і зброю", – прокоментував Кулеба.

10:18 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 18 900 осіб, танків – 698 од., бойових броньованих машин – 1891 од., артилерійських систем – 332 од., РСЗВ – 108 од., засобів ППО – 55 од., літаків – 150 од., гелікоптерів – 135 од., автомобільної техніки – 1358 од., кораблів /катерів – 7 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111 од., спеціальної техніки – 25 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 300 ворогів, танків ‒ 14 од., бойових броньованих машин ‒ 30 од., автомобільної техніки – 16 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 од., РСЗВ – 1 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

58% танків (з них 6,1% за минулий тиждень),

65% бойових броньованих машин (з них 4,8% за минулий тиждень),

21% артилерійських систем (з них 1,0% за минулий тиждень),

45% літаків (з них 2,1% за минулий тиждень),

56% гелікоптерів (з них 1,7% за минулий тиждень).

09:47 Британське видання The Times пише: офіційний Лондон розробляє план відправки в Україну броньованої техніки на кшталт Mastiff і Jackal.

09:34 Міський голова Каховки Віталій Немерець виїхав із міста через небажання служити російським окупаційним силам. "Вважаю, що від мертвого мера або мера десь у підвалі користі громаді немає", – прокоментував він. Немерець запевнив мешканців міста, що він їх не зрадив.

08:20 Президент Польщі Анджей Дуда сказав у інтерв'ю CNN: він вважає, що росіяни здійснюють в Україні геноцид, намагаючись винищити українців. "Важко цьому заперечити, звісно. Це злочин, котрий відповідає критеріям геноциду", – заявив польський лідер. "Вбивства мирних мешканців найпереконливіше показують, що є метою російського вторгнення. Метою цього вторгнення попросту є винищення української нації", – додав Дуда. Президент Польщі виступив за припинення діалогу з Росією і повну її блокаду. "Ніхто не домовлявся з Гітлером", – наголосив він.

07:14 Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що "ера співпраці" з Росією остаточно завершилася, і Європа потребує нової безпекової стратегії, базованої на "обороні, стримуванні та стійкості".

06:00 Генеральний штаб ЗСУ інформує: росіяни намагалися захопити Новотошківське.

Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Основні зусилля окупанти зосереджують на підготовці до наступальної операції на сході України, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Ворог продовжує активні дії на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках. На Слобожанському напрямку противник і надалі блокує місто Харків та здійснює артилерійські обстріли. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли населеного пункту Попасна. Мета — завдання вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України та відновлення наступу на Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівку. Також окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону підрозділів наших військ в районі населеного пункту Новотошківське. На Південнобузькому напрямку ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, вживає заходів з відновлення боєздатності своїх підрозділів. Продовжує проводити жорсткі фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Частина виведених російських підрозділів розміщується у наметових містечках на території низки областей російської федерації, що межують з Україною. Військовослужбовці відмовляються брати участь у подальших бойових діях на території України. Морально-психологічний стан зазначеного особового складу низький та має тенденцію до погіршення. Командування збройних сил російської федерації продовжує пошуки можливостей розв’язання проблемного питання поповнення людськими ресурсами своїх підрозділів. Російські військові комісаріати активізували роботу з військовозобов’язаними, які були звільнені з військової служби після 2012 року та мають військово-облікові спеціальності водія, механіка-водія, розвідника, а також молодших командирів. Офіційною причиною виклику до військкоматів є проведення зборів з підготовки за зазначеними військовими спеціальностями терміном на 3 місяці. Також на території так званої придністровсько-молдавської республіки проводиться відповідна агітаційна робота з населенням, що має російське громадянство. Окупанти продовжують проводити насильницькі дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Здійснюють примусове вивезення населення міста Маріуполя в тимчасово окуповані райони Донецької області. Угрупованням Повітряних сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено три повітряні цілі: крилату ракету, БПЛА та бойовий літак. Авіація Повітряних сил продовжувала нанесення ракетно-бомбових ударів по військах окупантів. Про загальні втрати ворога ми повідомимо у окремому зведенні дещо пізніше.

01:17 Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що перемогою України у війні буде збереження її незалежності. "Що таке успіх, що таке перемога? Це збереження суверенітету та незалежності їхньої країни. Не існує жодного сценарію, при якому цього не сталося б у перспективі. Проблема в тому, що це забере час, а також будуть надзвичайна кількість смертей і руйнувань. Та найпотужнішим є те, що українці чітко показали: вони не підкоряться Путіну", – сказав Блінкен у розмові з NBC.

00:15 У Берліні відбулася акція протесту проти російської аґресії. Демонстранти вимагали від уряду Німеччини запровадити ембарго на російські газ, вугілля та нафту. Вкінці мітингу вони лягли на землю біля Бундестагу, нагадуючи про жертв, загиблих у Бучі та інших українських містах. Акції з лежачим протестом також відбулися у Варшаві, Вільнюсі, Тбілісі.