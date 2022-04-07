Сенат США схвалив законопроєкт про ленд-ліз для України.

Запуск цієї програми дозволить Білому дому швидко поповнити запаси ЗСУ без трудомістких процедурних перешкод.

 

 

Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про ленд-ліз для України. Про це повідомило видання Politico. Фактично буде відроджено програму часів Другої світової війни, яка дозволить Білому дому ефективніше й оперативніше відправляти зброю та інші необхідну продукцію до Україні в умовах російського військового вторгнення. Документ був ухвалений одноголосно увечері у середу, шостого квітня.

 

Як зазначає видання, сенатори досить швидко підтримали цю пропозицію, оскільки військовослужбовці Збройних Сил України довели, що здатні давати відсіч російським аґресорам, які обстрілюють українські міста з кінця лютого. «Програма ленд-лізу, створена під час Другої світової війни, розглядалася як зміна гри в конфлікті, оскільки вона дозволила США швидко поповнити запаси союзників без трудомістких процедурних перешкод», – констатує Politico.

 

На думку видання, Вашінґтон вдається до екстраординарної тактики, яка «востаннє використовувалася під час найзначнішого глобального конфлікту XX століття, і це є ще однією ознакою того, що США та їхні союзники вважають російське вторгнення екзистенційною загрозою ліберальному порядку». Це також свідчить про те, що Західний світ вірить, що Україна тепер зможе перемогти в боротьбі з російськими загарбниками. 

 

Виступаючи з короткою промовою ввечері шостого квітня, лідер сенатської більшості Чак Шумер (Chuck Schumer) назвав масові вбивства в Бучі, в яких підозрюються російські сили, «чистим злом», і поклав провину на те, що сталося на президента РФ Володимира Путіна. «Коли без жодного сенсу вбивають безневинних мирних мешканців через те, ким вони є за їхнім віросповіданням, расою чи національністю, це геноцид, і в цьому винен містер Путін», – наголосив він.

 

Законопроєкт ще повинна ухвалити Палата представників, після чого документ потрапить на підпис до президента.

07.04.2022

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