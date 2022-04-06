42-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:08 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.04 орієнтовно становили:

особового складу – близько 18 600 осіб, танків – 684 од., бойових броньованих машин – 1861 од., артилерійських систем – 332 од., РСЗВ – 107 од., засобів ППО – 55 од., літаків – 150 од., гелікоптерів – 135 од., автомобільної техніки – 1324 од., кораблів /катерів – 7 од., цистерн із ПММ – 76 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 96 од., спеціальної техніки – 25 од., пускових установок ОТРК/ТРК – 4 од. Дані уточнюються.

Порівнюючи з учорашньою оцінкою, бачимо, що втрати ворога за добу сягнули: особового складу – близько 100 ворогів, танків ‒ 8 од., бойових броньованих машин ‒ 3 од., автомобільної техніки – 16 од., гелікоптерів – 1 од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 од.

За час війни знищено задіяної у вторгненні техніки:

57% танків (з них 5,8% за минулий тиждень),

64% бойових броньованих машин (з них 4,3% за минулий тиждень),

21% артилерійських систем (з них 1,3% за минулий тиждень),

45% літаків (з них 4,5% за минулий тиждень),

56% гелікоптерів (з них 1,7% за минулий тиждень).

10:23 Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України через заяви офіційного Києва про потурання російської агресії угорськими посадовцями. Як заявив Петер Сійярто, звинувачення в тому, начебто офіційний Будапешт сприяє Росії шляхом блокування санкцій і недопущення транспортування військової техніки, є неприйнятними, адже таку політику на виборах підтримав народ.

10:05 У вівторок увечері над Радеховом сили Протиповітряної оборони збили дві російські ракети, повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Львівщини Максим Козицький. Уламки впали на територію цивільного об'єкта, котрий не працює. Внаслідок падіння збитих ракет сталося три вибухи і пожежа – їх загасили працівники ДСНС.

09:23 Вінницька обласна військово-цивільна адміністрація повідомила, що вночі росіяни обстріляли Козятин. Ціллю атаки був інфраструктурний об’єкт. Постраждалих немає. Збитки з'ясовуються.

#ФОТО Графіті на київській Оболоні. Автор – Sasha Korban

09:06 Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що Росію слід покарати за вбивства і знущання над мирним населенням в Україні. "Воєнні злочини мають бути покарані. Президента Путіна, російську влада владу слід притягнуті до відповідальності за їхні дії", – цитує Reuters.

08:47 Генеральний штаб ЗСУ припускає, що територію самопроголошеної придністровсько-молдавської республіки можуть використати для посилення російської атаки. На аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому до літаків.

#ЗВЕДЕННЯ Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Основні зусилля ворог зосереджує на підготовці до наступальної операції, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Продовжує зберігатися загроза застосування противником ракетного озброєння морського, повітряного та наземного базування. Окупанти завдають вогневого ураження по об’єктах оборонного комплексу, логістичної інфраструктури та житлових кварталах міст. Одночасно ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної придністровсько-молдавської республіки для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполь здійснюється підготовка для прийому літаків. Ворог не полишає спроб залучення до бойових дій проти України найманців з інших країн, щоб поповнити свої втрати в живій силі. Водночас, використання найманців суттєвого впливу на хід бойових дій не матиме, з огляду на їх малу чисельність. Командування 200-ї окремої мотострілецької бригади (Печенга Мурманської області) 14 армійського корпусу, зі складу якої до війни з Україною залучено дві батальйоних тактичних групи, здійснює підготовку військовослужбовців для поповнення втрат. За наявною інформацією, загальні втрати бригади у живій силі складають близько 30%. Одна батальйона тактична група знищена, інша - виведена у район відновлення боєздатності у Бєлгородську область. На Волинському напрямку ознак формування противником наступальних угруповань немає. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону. На Поліському напрямку окупанти активних дій не здійснювали. Частина підрозділів ворога, які виведені із зазначеного напрямку перебувають на території республіки білорусь. Продовжують заходи відновлення, імовірно, з метою їх перегрупування та посилення інших угруповань. Не виключається залишення на території республіки білорусь підрозділів російських військ з метою сковування дій Сил оборони України та недопущення їх перекидання на інші напрямки. Іншою метою є надання допомоги республіці білорусь у прикритті частини білорусько-українського кордону. На Сіверському напрямку триває відновлення окупаційних підрозділів ворога, що раніше були виведені до Брянської та Курської областей російської федерації. На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків та завдавати артилерійських обстрілів по його окремих районах. За наявною інформацією, втрати 236-ї артилерійської бригади 20-ї загальновійськової армії складають близько 20 відсотків особового складу та озброєння. Це значно знизило інтенсивність дій бригади. На Ізюмському напрямку окупанти не полишають намірів, щодо створення ударного угруповання та продовження наступу у напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове. На Донецькому напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Продовжує ведення штурмових дій в районах населених пунктів Попасна, Степне, Новотошківське, Рубіжне, Сєверодонецьк та Солодке. Успіху не має. Російські окупанти продовжують активно застосовувати заборонені міжнародним гуманітарним правом боєприпаси. Не полишають спроб штурму Маріуполя. Захисники міста понад сорок діб тримають героїчну оборону, стримуючи переважаючі сили підрозділів російських загарбників. На Таврійському напрямку, у районі населеного пункту Басань, зафіксовано переміщення окремих підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії, імовірно, з метою перегрупування сил. На Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності та здійснює заходи з інженерного обладнання позицій. Продовжує терор цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Ворог, в результаті наступальних дій Збройних Сил України, втратив контроль над населеними пунктами Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка. Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було знищено 8 крилатих ракет. Авіація Повітряних Сил продовжувала підтримання дій наземних військ Сил оборони та завдавала повітряних ударів по військах окупантів.

07:14 У Росії неподалік від Бєлгорода почали рити окопи. Голова Щебенського округу Владімір Жданов попросив мешканців не боятися і сказав, що "роботи проводяться на наше прохання", бо "ліпше перестрахуватися".

01:40 Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати. Окрім цього, естонські підприємці у співпраці з державними установами та Збройними силами Естонії передали українським військовим шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту. "Щоб Україна залишалася вільною, потрібно ще більше. Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу, політичну підтримку, а також посилити санкції проти Росії та припинити прямо чи опосередковано підтримувати економіку РФ", – закликали в амбасаді.

00:36 Президент України Володимир Зеленський у нічному зверненні заявив, що найбільш складним є становище на Донбасі і на Харківському напрямку. Очільники держави продовжують провадити переговори, щоб у нашого війська "було чим зупиняти російські війська".

#ЦИТАТА "Ми усвідомлюємо, що окупанти переважають чисельно. Що у них більше техніки. Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з-поміж курсантів військових училищ, людей із бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій у ще один наступ. Але в нас немає жодного іншого вибору – вирішується доля нашої землі і нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо. І робимо все для перемоги". Володимир Зеленський

00:04 П'яний росіянин вчинив напад на настоятеля греко-католицької церкви всіх святих отця Павла Цвьока у німецькому місті Гамбург. Як повідомляє журналістка Софія Кочмар-Тимошенко, нападник подзвонив у двері будинку при церкві, де живе священик із дружиною і дітьми, а коли господар відкрив, то вдарив його в груди. Отцю Павлу вдалося виштовхати росіянина за двері, а далі той почав трощити подвір'я. Видання "Європейська правда" пише, що поліція підтвердила факт нападу і опублікувала прес-реліз на своєму сайті. Як випливає із повідомлення, худобі було 46 років; експертиза виявила в крові 2,2 проміле спирту. Німецькі правоохоронці поінформували, що після протверезіння росіянина відпустили, "оскільки підстав для арешту не було".