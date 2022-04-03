Експрокурорка  Міжнародного трибуналу ООН вимагає арешту Путіна.

Карла дель Понте стверджує, що кремлівський лідер – злочинець, як і все вище військове командування РФ.

 

 

Колишня головна прокурорка Міжнародного трибуналу ООН з військових злочинів у колишній Югославії та Руанді Карла дель Понте закликала видати міжнародний ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Про це вона заявила в інтерв'ю швейцарській газеті Le Temps, опублікованому в суботу, другого квітня. Це інтерв’ю Дель Понте дала з нагоди виходу її останньої книги, яку видано німецькою мовою під назвою «Я не героїня» (Ich bin keine Heldin).

 

«Путін – воєнний злочинець», – запевнила 75-літня Карла дель Понте. За її словами, немає жодних сумнівів, що російські військовики скоюють в Україні явно воєнні злочини.

 

У цьому інтерв’ю колишня прокурорка Міжнародного трибуналу пояснює причини неефективності міжнародного правосуддя та дає підказки щодо підвищення його ефективності. Її запитаують: «Чи буде так із вторгненням Росії в Україну?» Дель Понте відповідає: «Майбутнє покаже».

 

Вона зазначила, що особливо вражена виникненням масових поховань у війні Росії проти України, які нагадують найгірші з воєн у колишній Югославії. «Я сподівалася, що ніколи більше не побачу масових поховань. Ці загиблі люди мають близьких, які навіть не знають, що з ними стало. Це неприйнятно», – сказала Карла дель Понте.

 

Серед інших воєнних злочинів в Україні, які назвала Карла дель Понте – напади на мирних жителів, руйнування цивільних будівель та знищення цілих сіл. На її думку, провести розслідування щодо України буде простіше, ніж щодо Югославії, тому що Київ сам запросив міжнародних слідчих. І нинішній головний прокурор Міжнародного карного суду (МКС) Карім Хан (Karim Khan) уже відвідав Україну в березні.

 

«Якщо МКС знайде докази воєнних злочинів, слід дійти до тих, хто ухвалював рішення. Таким чином можна буде притягти до відповідальності Путіна... Коли розпочалося розслідування щодо Слободана Мілошевича, він ще був президентом Сербії. Хто б тоді міг подумати, що одного разу його судитимуть? Ніхто», – нагадала експрокурорка.

03.04.2022

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