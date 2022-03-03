Трибунал у Гаазі розпочав розслідування злочинів Кремля в Україні.

Гаазький прокурор пояснив, що через володіння Росією права вето в РБ ООН поки що неможливо розслідувати сам злочин аґресії.

Карім Хан

Трибунал у Гаазі почав розслідування військових злочинів Росії через її напад на Україну. Про це повідомила інформаційна аґенція Associated Press із покликом на слова головного прокурора Міжнародного кримінального суду (The International Criminal Court’s – ICC) Каріма Хана (Karim Khan).



«Після первинного аналізу ситуації в Україні мій офіс побачив достатньо підстав вважати, що могли бути скоєні злочини, які підпадають під юрисдикцію нашого суду. Конкретні випадки, які потенційно можуть вважатися такими, вже виявлено, вони ляжуть в основу розслідування», – заявив головний прокурор ICC.

Хан заявив, що його офіс «може здійснювати свою юрисдикцію та розслідувати будь-який акт геноциду, злочин проти людяності або військовий злочин, скоєний на території України». «Будь-яка особа, яка вчиняє такі злочини, у тому числі віддає накази, що підбурюють, або іншим чином сприяє вчиненню цих злочинів, може бути притягнута до відповідальності в Суді. Дуже важливо, щоб усі сторони конфлікту дотримувалися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права», – зазначив прокурор. Він додав, що Україна хоч і не є державою-учасницею Римського статуту, проте вона визнала юрисдикцію суду.

Водночас Хан визнав, що поки що не може розслідувати питання, про яке найбільше говорять на даному етапі вторгнення, – злочин аґресії. «Єдиний спосіб, яким суд може отримати юрисдикцію щодо злочину аґресії у війні Росії проти в України, – це якщо Рада Безпеки ООН звернеться до ICC із проханням провести розслідування. А це навряд чи станеться з огляду на те, що Росія володіє правом вето в РБ ООН», – пояснив прокурор.



Раніше Карим Хан заявив, що має намір звернутися до президентської ради суду за рішенням для початку розгляду, однак звернення в трибунал 38 країн дало йому підставу приступити до роботи негайно.

Експерт Центру міжнародного права Давнінґ-коледжу Кембриджського університету Брендан Плант (Brendan Plant), коментуючи для Associated Press початок роботи ICC щодо російського вторгнення, зауважив: «Путін намагається виправдати свої дії, стверджуючи, що нібито проросійським повстанцям у Східній Україні загрожує те, що він називає геноцидом з боку українських військ. Це абсолютно вигадане юридичне обґрунтування. Навіть якщо прийняти це збочене посилання на право на самооборону, вкрай важко зрозуміти, як таке широкомасштабне вторгнення зі захопленням безлічі територій по всій країні, далеко за межами навіть найширших територіальних претензій сепаратистських реґіонів, може бути виправдано як необхідний і пропорційний акт».