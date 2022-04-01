У Львів потягом привезли поранених маріупольців.

До Львова прибули спецвагони з маріупольцями, яких під час евакуації поранили росіяни, — повідомили в Укрзалізниці.

«Важко поранені діти та цілі сім'ї з обстріляних колон маріупольських біженців доставлені сьогодні спецвагонами Укрзалізниці до Львова. Жахливі травми, причому не тільки фізичні, лікуватимуться ще довго... Але наших дітей в біді не полишаємо», – йдеться у повідомленні.

Міжнародна незалежна медична гуманітарна організація та львівські лікарі, як відзначають в Укрзалізниці, забрали поранених людей прямо з перону.