Півтори сотні автівок вилучили для потреб ЗСУ на Тернопіллі.

На Тернопільщині триває акція під назвою "Випив. Сів за кермо – передав автомобіль ЗСУ!". Вже понад півтори сотні транспортних засобів вилучено на Тернопільщині у водіїв, які сіли п’яними за кермо. Серед них є навіть новенькі машини бізнес-класу, — повідомив керівник обласної військової адміністрації Володимир Труш, продемонструвавши кілька світлин вилучених автомобілів.



"Серед вилучених на арештмайданчик є новенькі авто бізнес-класу. Щодо автомобілів буде прийнято рішення про передачу на потреби ЗСУ і територіальної оборони. П’яний за кермом – злочинець. А зі злочинцями у нас дуже коротка розмова. Тому ще раз попереджаю – гратися ніхто не буде. Якщо хочете допомогти армії – це можна зробити в інший, безпечніший, спосіб!" – зазначив Володимир Труш.