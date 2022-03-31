США зважилися на рекордне розкриття стратегічного запасу нафти, аби збити ціни на неї.

Протягом шести місяців на ринок щоденно надходитиме мільйону барелів американської нафти.

Влада Сполучених Штатів має намір протягом шести місяців спрямовувати на ринок згрубша по мільйону барелів щодоби зі стратегічного нафтового запасу США. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Білого дому, оприлюднену в четвер, 31 березня. Це найбільше за обсягом розкриття нафтових стратегічних резервів за всю історію США.

У зв'язку з ухваленим рішенням американський президент Джо Байден виступив зі зверненням до нації. Він торкнувся питання про економічні санкції, запроваджені Вашінґтоном та його союзниками проти Росії, яка розв'язала аґресивну війну проти України.

«Рішення Путіна здійснити брутальне та варварське вторгнення до суверенної країни призвело до тисяч жертв і неймовірних руйнувань. Працюючи зі союзниками з НАТО і європейськими партнерами, ми вживаємо заходів у відповідь, допомагаючи українському народу як у фінансовому, так і у військовому плані, і вводячи проти Росії найсуворіші санкції, будь-коли запроваджені проти іншої країни. Ці заходи, завдають шкоди російській економіці, ізолюючи Путіна від світу, допомагаючи українцям боротися за свою країну та полегшуючи їхні страждання. Але, як я й казав із самого початку, путінська війна не минає безслідно також і для американцям та їхніх союзників», – зазначив Байден.

Глава Білого дому вказав, зокрема, на те, що через нафтове ембарго щодо Росії, піднялися світові ціни на цей енергоносій, що вдарило по гаманцю кожного американця.

«Тому сьогодні я репрезентую план, який не тільки полегшить [фінансовий] тягар [американським родинам], але й покінчить з цією ерою залежності та невизначеності, а також закладе фундамент для реальної та довгострокової енергетичної незалежності Америки... Тут я переходжу до першої частини мого плану: негайно підвищити постачання нафти», – сказав Байден.

Водночас він анонсував нові заходи щодо збільшення видобутку нафти в країні. Очікується, що нафтовидобуток у США збільшиться на один мільйон барелів на добу цього року і майже на 700 тисяч барелів на добу – 2023-го.

Промова Байдена зразу ж вплинула на ринки енергоносіїв. Вартість травневих ф'ючерсів на нафту сорту WTI на Нью-Йоркській товарній біржі знизилася більш ніж на три відсотки.

Водночас учасники Організації країн-експортерів нафти та її партнери оголосили, що з травня плановий обсяг видобутку буде збільшено на 432 тисячі барелів на добу.