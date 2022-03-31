У Львові крутитимуть платівки колекціонера вінілів Сергія Косенка.

1 квітня з 17:00 в LV Cafe у центрі Львова півтори години можна буде слухати платівки відомого в Україні та світі колекціонера вінілів Сергія Косенка. Мета проекту - збір коштів для ЗСУ.

 

 

«Історія моя проста - змалечку крутив ще радянські платівки на татовій радіолі ВЕФ - доволі якісній на ті часи. Потім студентом в медичому почав купувати платівки в іноземних студентів стихійно, а потім замовляв для себе та друзів сотнями, як вони їхали на канікули в Лондон, Берлін Західний, Париж, Рим. Паралельно придбав собі також через них добру апаратуру. Під час окупації музичного ринку CD я не перейшов на ці носії музики і недаремно (мені відразу не сподобалося звучання CD), бо пізніше цифровий звук подихає і відроджується аналогове звучання. В той час я купив найбільше до своєї колекції, бо мені йшли морем величезні пачки платівок зі Штатів та Канади. Також викупив багато колекцій в Україні. Максимальна кількість сягала до 15 тисяч екземплярів, третину я продав і зараз маю біля 10 тисяч. Не знаю, чи хтось на ближніх теренах має більше. Можливо, але включно з радянськими платівками, які не мають особливої цінності», - розповів свою історію Сергій Косенко.

 

Він додав, що наразі не вирішив, якою буде програма у LV cafe. «Як завжди - візьму собі платівок із запасом, але музика буде не надто весела, скоріше сувора та сильна (більше року, ніж джазу)», - сказав колекціонер.

 

Цей захід відбудеться в межах діяльності Українського Мистецького Фронту, мета роботи якого - збір коштів для Збройних Сил України. В місцях, де відбуваються перфоменси Українського Мистецького Фронту, розміщені банери з QR кодом, відсканувавши який можна перерахувати кошти на допомогу українській армії.

Зібрані гроші надходять на рахунок ГО «Міжнародна Асоціація Мистців», далі їх передадуть на потреби окремого полку спеціального призначення АЗОВ.

 

Лінк для донатів: https://tinyurl.com/JAZZ-PRIVATBANK

 

31.03.2022

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