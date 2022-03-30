У Львові створили Український Мистецький Фронт.

Український Мистецький Фронт створили у березні 2022 року. Перший проект -  #дешансонізація  - серія вуличних концертів у Львові, із залученням найкращих музикантів країни. Музика звучить різних форматів - класична, електронна, джаз, рок та блюз. Вже проведено 7 виступів. Список подій доповнюється двічі на тиждень. Наразі заплановані такі:

 

30 березня, о 16:00. Концерт гурту "Джем" у LV-Cafe

31 березня, о 14:00. Концерт "Джазовий загін" на площі Ринок

1 квітня, о 14:00. Концерт "онлайн СХОВИЩЕ" у LEM-station

2 квітня, о 17:00. Концерт "the BeatleVs" у LV-Cafe

4 квітня, о 14:00. Концерт "онлайн СХОВИЩЕ" у LEM-station

4 квітня, о 17:00. Концерт "the BeatleVs" у LV-Cafe

 

 Почався проект 18 березня на залізничому вокзалі Львова, де біля центрального входу, в натовпі людей та тварин, з валізами в руках і острахом в очах - звучав джаз. Загін  відомих джазових музикантів на волонтерських засадах зіграли 40 хвилинний сет для піднесення духу та настрою біженців, що прибувають до Львова. В проекті взяли участь музиканти: труба -  Деніс Аду (Кривий Ріг), фортепіано - Костянтин Кравчук (Вінниця), саксофон -Давид Колпаков (Дніпро), тромбон - Андрій Арнаутов (Львів), бас -Сергій Федорчук (Львів), ударні - Маркіян Криса (Київ)

 

 

Найбільш масштабним став виступ 27 березня на Площі Ринок музиканта Саші Чемерова, засновника каліфорнійського рок гурту The Gitas та українського рок гурту Димна Суміш. Разом з Сашею на сцену вийшов фронмен гурту O.Torvald з Полтави Женя Галич, який цього разу грав на басу. Гітарист з Києва Микола Цховребашвілі, гітарист зі Львова Тарас Кушнірук, та львівський перкусіоніст Даня Білоус.

 

#дешансонізація пропонує слухати якісну музику на противагу російському шансону

#дешансонізація пропонує музику на різні смаки -  адже Львів відомий, як осередок творчої інтелігенції, а зараз під час війни до міста приїхало ще більше митців з усієї країни.

Тож можливостей для реалізаціі проекту багато.

 

Мета проекту -  збір коштів для ЗСУ. Задля цього, в місцях де проходимуть перфоменси, розміщені банери з QR кодом, відсканувавши який можна перерахувати кошти на допомогу українській армії. Зібрані гроші  надходять на рахунок ГО Міжнародна Асоціація Мистців, далі ми передамо їх на потреби окремого полку спеціального призначення АЗОВ.

 

Лінк для донатів:  https://tinyurl.com/JAZZ-PRIVATBANK

 

 

Створив та реалізує проект Сергій Федорчук, український контрабасист та організатор  музичних івентів. Сергій грав в оркестрах "Віртуози Львова", "INSO-Львів", "Da Capo" ,"Lviv Jazz Orchestra", "LOMAGA'S-BAND", "Serge Fedorchuk projekt", "Acoustic Image".

 

 

До проекту долучилася Ольга Черткова, власниця  киівської комунікаційної агенції Top Media Communication, яка за 12 років роботи реалізувала 317 проектів: промокампанії концертів різного масштабу ‐ Imagine Dragons, 21 Pilots, The Kooks, Bastille, M83, Alt‐J, Foals, Hurts, Børns, Franz Ferdinand, Х‐Ambassadors, оркестру "Віртуози Києва", Піккардійської Терції, провела десятки промо‐кампаній для ТНМК, ВВ, Христини Соловій, O.Torvald, Скрябін, Mgzavrebi, з 2013 року PR-агент гурту Бумбокс.

 

Саме тому сторінка агенції TMC в фейсбуці  петворилася на сторінку Українського Мистецького Фронту.

 

 

 

30.03.2022

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