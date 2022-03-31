У Львові шукають донорів крові у резерв.

Запаси крові та її компонентів вичерпуються.Тих, хто має змогу здати кров, просять записуватись у резервні списки, щоб у разі потреби була змога швидко сконтактуватися.

 

Лікарі наголошують: необхідні всі групи крові, а особливо: (І) Rh + та (II) Rh +.

 

 

Людей, готових здати кров, чекають за адресою: вул. Миколайчука, 9. Із собою потрібно мати паспорт. Усі деталі – за номерами телефонів: 0660180919 та (032) 258-11-11.

 

Донором може бути кожен дієздатний українець віком від 18 років. Вага має бути не менше 50 кг, інакше забір крові може бути небезпечним для вашого здоров'я.

 

Щоби стати донором, ви маєте пройти відповідне медичне обстеження у медзакладі перед здачею крові, у вас не має бути протипоказань, визначених МОЗ України.

 

Що робити до здачі крові.

 

За три дні до донації відмовтеся від прийому анальгетиків і аспірину, а також ліків, що містять їх (ці речовини погіршують зсідання крові).

Намагайтеся обмежити вживання жирної, смаженої та молочної їжі напередодні та в день здачі крові.

Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).

Обов’язково виспіться і з’їжте легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, каша на воді).

Не вживайте алкоголь за 48 годин до донації.

Не паліть за 2 години до донації.


 

Абсолютні протипоказання для донорства крові та її компонентів: 

 

ІНФЕКЦІЙНІ ТА ПАРАЗИТАРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

СНІД, носійство ВІЛ-інфекції, сифіліс вроджений або набутий, вірусні гепатити, позитивний результат дослідження на маркери вірусних гепатитів, усі форми туберкульозу, бруцельоз, сипний тиф, туляремія, лепра, хвороба Крейтцфельдта-Якоба, ехінококкоз, токсоплазмоз, філяріатоз, ришта, лейшманіоз.

 

СОМАТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

- злоякісні новотвори, хвороби крові, органічні захворювання центральної нервової системи, повна відсутність слуху і (або) мови, психічні захворювання, наркоманія, алкоголізм, серцево-судинні захворювання (гіпертонічна хвороба II-III ст., ішемічна хвороба серця, атеросклероз, аритмії, тромбофлебіт, вади серця);

- хвороби органів дихання (бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба, емфізема легень, обструктивний бронхіт, пневмосклероз);

- хвороби органів травлення (ахілічний гастрит, виразкова хвороба шлунка і дванадцатипалої кишки);

- захворювання печінки і жовчних шляхів (хронічні захворювання печінки, у тому числі токсичної природи і неясної етіології, калькульозний холецистит, цироз печінки);

- захворювання нирок (дифузні і вогнищеві ураження нирок, сечокам'яна хвороба);

- захворювання сполучної тканини, променева хвороба, хвороби ендокринної системи, хвороби лор-органів (озена, інші гострі та хронічні важкі гнійно-запальні захворювання), очні хвороби (висока міопія – 5 діоптрій і більше, трахома, повна сліпота, залишкові явища увеїту);

- захворювання шкіри (псоріаз, еритродермія, екзема, червоний вовчак, пухирчасті дерматози, розповсюдженні грибкові та гнійничкові ураження);

- остеомієліт, оперативні втручання з приводу ампутації або резекції органа і трансплантації органів та тканин.

 

 

31.03.2022

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