На Львівщині затримали диверсанта з Сімферополя.

На Львівщині затримали уродженця Сімферополя, причетного до диверсійної та деструктивної діяльності на території області, — повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко. "Неможливо зрозуміти осіб, котрі допомагають ворогу. Та й не хочеться навіть думати про їхню мотивацію. Вони відповідатимуть за свою зраду", — написав він на своїй сторінці у fb.

Згідно з оприлюдненими Клименком даними, впродовж 28 березня працівники Національної поліції України затримали п’ятьох осіб, які збирали інформацію для російських окупантів і підтримували ворога. Окрів згаданого вже диверсанта на Львівщині,

- у Кіровоградській області під час перевірки виявили у телефоні місцевого мешканця переписку щодо місць ураження ракетами різних об’єктів в Україні та фото топографічних карт місцевості міста Кропивницького та його околиць.

- у Дніпропетровській області поліцейські виявили трьох громадян, які збирали фотографії будівель, споруд, блокпостів, волонтерських центрів, комунікували через месенджери з представниками країни-агресора.

Усіх затриманих передано СБУ для проведення подальших перевірок.

Загалом з 24 лютого на території держави поліцейські викрили 486 осіб, причетних до диверсійної діяльності.