Через Україну повстане новий світ, де зло буде переможене, - Блаженніший Святослав.

Ми бачимо, що в Україні народжується якесь нове життя. Що той хрест Господній, на якому зі Свого животворчого боку, Христос виточив світові кров і воду – джерело життя Вічного – пульсує серед нас і сьогодні, - про це сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав у своєму щоденному військовому зверненні у 32-й день війни.

 

 

«Через Україну повстане новий світ. Світ, де вже більше не буде зла. Світ, де зло буде переможене. Світ, де людина буде відчувати себе гідною, а людське життя буде пошановане», – додав Предстоятель.

 

«Учора трагічній атаці було піддано мирне місто Львів. І кожного разу, коли ракета влучає в мирне місто, є відчуття, що це черговий цвях вбивається в тіло України. Україну розпинають», – сказав Блаженніший Святослав.

 

За словами духовного лідера, Україна переживає свою Голгофу. Час великого болю. Час, коли український народ питає, питає Бога, питає себе: «Чому? У чому є сенс людських страждань? Звідки нам взяти силу, щоби побачити Світло Божої мудрості в обставинах безумства війни?».

 

У цю неділю, яка згідно з юліанським календарем, є третьою неділею Великого посту, Христова Церква перед очі Божої нагороди підносить Чесний і Животворящий Хрест Господній. Цю неділю ми так і називаємо – Хрестопоклінною неділею.

 

«Вдивляючись у розп’ятого на хресті нашого Спасителя, ми частково знаходимо відповіді на ці питання. Сьогодні Христа розпинають, вкотре разом з Україною. І єднаючи страждання і муки, які сьогодні переживаємо ми в Україні, зі стражданнями розп’ятого Христа, ми знаходимо ключ до розуміння», – сказав Глава Церкви.

 

 

Блаженніший Святослав сердечно подякував усім тим, які разом з Україною черпають сенс нового життя із тих страждань, які ми переживаємо і з нами солідаризуються.

 

Він подякував міському голові міста Лондона і всім мешканцям північного Альбіону за те, що вчора, на заклик нашого Президента, усі вони вийшли на вулиці свого міста, щоби показати солідарність з Україною.

 

«Хочу подякувати усім тим, хто, відчуваючи біль України, вміє народжувати нове життя там, де ви живите, де ви боретесь, де ви будуєте своє життя. Нехай це повториться у столицях країн цілого світу», – побажав Предстоятель.

 

 

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