Азербайджан відновив наступ на теренах Нагірного Карабаху.

Москва і Єреван звинуватили азербайджанців у аґресії, Баку відповів, що не порушив жодного пункту мирної угоди.

Цього тижня на тлі війни Росії проти України розпочалося нове загострення азербайджано-вірменського конфлікту. Азербайджанським військовикам вдалося взяти під контроль висоту та село, які, за твердженням Єревана і Москви, перебувають у зоні відповідальності російських «миротворців».

Міністерство оборони невизнаної «Нагірно-Карабахської республіки» («НКР») заявило, що 24 березня азербайджанські військовики нібито порушили смугу розмежування в зоні відповідальності російської миротворчої місії та вторглися до села Фарух у Нагірному Карабасі. Також повідомляється, що азербайджанці завдали чотири удари безпілотником по підрозділах збройних сил «НКР».

Згодом з’явилася заява Міністерства оборони Росії з вимогою до азербайджанської сторони. «З 24 до 25 березня збройні сили Азербайджанської Республіки, порушивши положення тристоронньої заяви лідерів Росії, Азербайджану та Вірменії від 9 листопада 2020 року, зайшли в зону відповідальності російського миротворчого контингенту на території Нагірного Карабаху та виставили спостережний пост. Завдано чотири удари безпілотним літальним апаратом типу “Bayraktar-TB 2” по підрозділах збройних формувань Нагірного Карабаху в районі населеного пункту Фурух (правильно Фарух, – ред.). На цей момент командуванням російського миротворчого контингенту вживаються заходи для врегулювання ситуації та повернення військ у вихідне становище. Азербайджанській стороні надіслано заклик щодо відведення військ», – йдеться у заяві МО РФ.

У Баку ж назвали заяву російського військового відомства «однобокою і такою, що не відображає дійсності». Азербайджан відповів Москві відмовою виконувати її вимоги й сам звинуватив російську сторону в невиконанні домовленостей.

«Зранку 26 березня члени незаконних вірменських збройних формувань вчинили спробу диверсії проти підрозділів азербайджанської армії. Внаслідок негайних заходів члени незаконних вірменських збройних формувань були змушені відступити. Міністерство оборони повідомляє, що Азербайджан прихильний до тристоронньої заяви від 10 листопада 2020 року і не порушив жодного з її положень. З жалем наголошуємо, що відповідно до пункту 4 цієї заяви досі не здійснено повного виведення залишків вірменської армії та незаконних вірменських збройних формувань з території Азербайджану. Відтак саме Вірменія, а не Азербайджан, порушує положення заяви», – наголошується у заяві-відповіді Міністерства оборони Азербайджану, яку цитує інформаційний портал Trend.

Азербайджанське військове відомство, своєю чергою, звернулося з вимогою до Міноборони РФ забезпечити «повне виведення залишків вірменської армії та незаконних вірменських збройних формувань» з території Нагірного Карабаху.