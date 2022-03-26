31-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:21 Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео зі збитим російським літаком. “Ще один нещодавно знищений російський літак “прикрашає” українські поля. Сили протиповітряної оборони командування Повітряних сил ЗСУ та Сухопутні війська ЗС України продовжують збивати ворожу техніку”, – прокоментували у Генштабі. Точної дати збиття літака і його локації не розголошують.

Уночі на суботу Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило: українці знищили за добу три російських літаки і п'ять крилатих ракет.

10:01 72 ОМБр імені Чорних Запорожців підтвердила, що російйські сили потрапили у "котел" на північ від Києва. "Побачити Мощун і померти! Це все, що лишилось від окупантів, які намагались вдертись у Київ. Та наші бійці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців влаштували їм котел у напрямку Пуща-Водиця, Ірпінь, Буча, Гостомель, і проловжують відтісняти ворога подалі від столиці. І випалюватимемо їх далі. Бо ми на своїй землі", – йдеться у повідомленні.

09:41 Російські солдати захопили у місті Славутич Київської області міську лікарню. Мешканці міста вийшли на мітинг проти окупації із національною символікою. Русскіє відкрили вогонь у повітря, кидали світлозвукові боєприпаси у натовп, повідомив голова Київської військової адміністрації Олександр Павлюк.

09:15 На Сумщині активна фаза боїв із росіянами йде у трьох районах – Конотопському, Охтирському та Сумському. "Ситуація залишається напруженою, йдуть запеклі бої", – прокоментував голова ОДА Дмитро Живицький.

08:44 В Україну з Німеччини надійшла партія з 1500 зенітних ракет "Стріла" і 100 кулеметів MG3, повідомляє німецька преса з посиланням на представників українського уряду.

08:40 Росія перекидає до України військових з невизнаних республік Абхазії та Південної Осетії, пишуть The Washington Post з посиланням на дані американської розвідки та CNN з посиланням на високопоставленого американського чиновника. Раніше, 20 березня про це повідомляв проєкт Conflict Intelligence Team (CIT) та представник України у Грузії Андрій Касянов. На території Південної Осетії перебуває 4-та гвардійська військова база Сухопутних військ Росії, на території Абхазії - 7-ма база. На момент створення цих баз у 2009 році чисельність кожної становила 1 400 осіб.

08:00 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на ранок 31-ої доби війни:

Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. На окремих напрямках ворог не полишає спроб ведення штурмових дій, здійснює авіаційні нальоти та намагається нанести вогневе ураження окремим підрозділам Збройних Сил України. Успіху не має. Окупанти продовжують вживати заходів з метою відновлення боєздатності своїх підрозділів, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки до відновлення наступальних дій. Комплектування підрозділів, що мають суттєві втрати під час ведення бойових дій з силами оборони, внаслідок браку кваліфікованих кадрів, противник здійснює особовим складом з низькими моральними якостями та особами схильними до зловживання наркотичними речовинами і алкоголем. Ворог здійснив розгортання практично всіх підрозділів росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території АР Крим та у окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей, з метою придушення спротиву мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя. Окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, порушення системи державного та військового управління. Це пояснюється неспроможністю швидко поповнити втрати, здійснити належне перегрупування і застосування військ для підтримання необхідного темпу ведення бойових дій та досягнення кінцевої мети війни. З врахуванням високого рівня безповоротних та санітарних втрат збройних сил російської федерації та залучення до бойових дій військовослужбовців строкової служби, проведення весняної призовної кампанії 2022 року, яка розпочинається 1 квітня цього року, може стати проблемною. До того ж, проглядається тенденція різкого зниження кількості контрактників у співвідношенні до строкової служби. Таким чином, погіршення соціальної складової внаслідок міжнародних санкцій та втрати в ході війни у найближчі тижні ймовірно загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом. Крім того, техніка що надходить зі складів зберігання та арсеналів до окупаційних підрозділів, що намагаються відновити боєздатність, перебуває у незадовільному технічному стані внаслідок недбалої попередньої експлуатації та тривалого зберігання. Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на визначених напрямках, проводить стабілізаційну операцію, виконує завдання територіальної оборони. Так, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримання раніше визначених оборонних рубежів. На Донецькому і Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито всі ворожі атаки та завдано суттєвих втрат російським загарбникам. Українськими воїнами знищено 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Втрати загарбників у живій силі склали близько 170 осіб. Підрозділами протиповітряної оборони збито 3 літаки та 3 БПЛА ворога. Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу знищило 12 повітряних цілей ворога (3 літаки, 3 БПЛА, вертоліт та 5 крилатих ракет). Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та скупченнях військ окупантів.

07:00 Високопоставлений американський військовий чиновник розповів про оцінки ситуації в Україні:

– За 30 днів війни Росія здійснила 1 250 запусків ракет.

– За останні тижні Росія збільшила кількість вильотів і тепер в середньому робить по 300 вильотів на день.

– США підтверджують повідомлення України про знищення корабля, який перевозив російські танки, в окупованому Бердянську.

– Військові довкола Києва окопуються і як видається, не готуються до наземного штурму столиці.

00:40 Оперативна інформація Генштабу Збройних Сил України станом на початок 31-ої доби війни: