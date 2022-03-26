Байден заявив, що Путіна слід усунути від влади.

Під час своєї варшавської промови він теж скритикував українську владу за зволікання з підготовкою до російського вторгнення.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив своє захоплення рішучістю та силою українців, які борються проти російських загарбників у ході «великої битви за свободу». Виступаючи з промовою в Королівському замку в центрі Варшави в суботу, 26 березня, Байден заявив, що російська влада «задушила демократію» всередині країни і тепер «прагне зробити це в інших місцях».

Звертаючись до українців, президент наголосив: «Ми разом із вами. Крапка». Водночас він зазначив, що світ має підготуватися до «тривалої боротьби за демократію». Про це повідомило Polskie Radio24.

Байден звернувся також до росіян, які підтримують політику свого президента Володимира Путіна. «Я відмовляюся вірити, що ви вітаєте вбивство невинних дітей, старих людей, чи що ви сприймаєте бомбардування шпиталів, шкіл, пологових будинків; чи що ви підтримуєте, коли міста оточують, обрізають постачання і не дозволяють цивільним виїхати, щоби вони там голодували. Це – не дії великої нації», – наголосив він.

Байден заявив, що російський президент Володимир Путін не повинен залишатися при владі, а його війна проти України є «стратегічним провалом» Москви. «Диктатор, який прагне відновити імперію, яка давно відійшла, не досягне своєї мети, бо люди не хочуть жити в його світі. Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі», – сказав Байден, який раніше назвав Путіна «м'ясником».

Водночас глава Білого дому розкритикував і українське керівництво за те, що воно зволікало з підготовкою до вторгнення. «Україна зробила недостатньо для свого захисту! Ми три місяці говорили про напад Росії, українська влада нас ігнорувала. 28 — запам'ятайте це число — стільки звітів ми передали українській стороні, а нас назвали панікерами», – розповів Байден.