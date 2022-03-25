СБУ в Івано-Франківську піймала агітаторку за відновлення Радянського Союзу.

СБУ викрила агітаторку за «відновлення СРСР» в Івано-Франківську. Мешканка обласного центру 1978 р.н. під різними псевдонімами вела у соцмережах агітацію «за оновлений СРСР». Заперечувала факт розпаду Радянського Союзу і легітимність проголошення колишніми республіками незалежності. Адмініструвала канали у Youtube, профілі у Facebook та сторінки у ВКонтактє, де розміщувався деструктивний контент. Обстоювала ідею «одного народу росії-Руси», відновлення пам’ятників радянським катам, повернення до сталінської конституції 1936 року.

24 лютого, в день початку повномасштабного нападу РФ на Україну, фігурантка відправила фото ракетного обстрілу аеропорту Івано-Франківська абоненту з російським номером мобільного оператора. З ним вона вела обговорення державності, незалежності та суверенітету України, а також подій російсько-української війни.

Під час обшуку СБУ вилучила у прихильниці СРСР, крім українського, ще й паспорт громадянки російської федерації. А також техніку з доказами протиправної діяльності.

Слідство за викритими СБУ фактами веде Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області, процесуальний нагляд здійснює обласна прокуратура. Зловмисниці повідомлено про підозру за ст.436-1 Кримінального кодексу України. На прихильницю «совка» очікує від 5 до 10 років позбавлення волі.