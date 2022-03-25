Генасамблея ООН знову виступила з вимогою зупинити війну в Україні.

Текст містить різку критику на адресу Росії за створення «жахливої гуманітарної ситуації».

Генасамблея ООН ухвалила у четвер, 24 березня, резолюцію з вимогою захисту мирного населення та цивільної інфраструктури України, а також негайного припинення війни у ​​цій країні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

На підтримку резолюції проголосували 140 країн зі 193 держав-членів. П’ятеро країн – Сирія, Білорусь, КНДР, Еритрея і, звісно, Росія – висловилися «проти». 38 країн утрималися, серед них, зокрема, Китай.

Резолюція вимагає від Росії негайно припинити воєнні дії проти України, зокрема атаки проти цивільного населення. У документі йдеться про необхідність захисту мирних громадян, медичного персоналу, працівників гуманітарних організацій та журналістів.

Текст містить різку критику на адресу Росії за створення «жахливої гуманітарної ситуації» після початку військового вторгнення в Україну місяць тому.

Окремо російську військову інвазію в Україні розкритикував у своєму виступі генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш. Війну, яку провадить Росія, він назвав «абсурдною».

У схожій резолюції, яку Генасамблея схвалила на початку березня, також була вимога до Росії припинити застосування сили в Україні. Тоді документ підтримала 141 країна, а проти висловилися ті самі держави, що й 24 березня.

Схвалений Генасамблеєю документ не має юридично зобов'язувальної сили і має лише рекомендаційний характер. Водночас у резолюцій Генасамблеї є велика політична вага.