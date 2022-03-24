Помер композитор Юрій Шевченко.

На 69-му році життя від ускладненого запалення легенів у столичній лікарні помер Юрій Шевченко. «Низька сатурація, був на ШВЛ. Світла пам’ять дорогому другу, надзвичайному композитору», — написав голова Національної спілки композиторів України Ігор Щербаков.

Юрій Шевченко народився 1 вересня 1953 року в Києві. Закінчив композиторський факультет Київської консерваторії. З 1977 року працював редактором музичного оформлення передач Держтелерадіо України.

Є автором численних симфонічних, камерних творів, музики до радіовистав, кінострічок («Цвітіння кульбаби» (1992), «Останній осінній листок» (2005, к/м), «Роман вихідного дня» (2008)) і мультфільмів («Івасик-Телесик» (1989), «Котик та півник» (1991), «Кривенька качечка» (1992)), писав музику для дітей і дорослих. Володар найбільшої кількості премій «Київська пектораль» — він створив власний оригінальний контент, написавши музику до понад 100 театральних вистав.

Заслужений діяч мистецтв України (1997), член-кореспондент НАМ України, дев’ятиразовий лауреат театральної премії «Київська пектораль» (1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 2002, 2005, 2009, 2018), лауреат мистецьких премій імені Михайла Вериківського (2007), Миколи Лисенка (2012), премії «Київ» імені Артемія Веделя (2018), премії імені Віктора Косенка за твори для дітей та юнацтва (2019).

Також композитор є лауреатом мистецьких премій імені Михайла Вериківського (2007), Миколи Лисенка (2012), премії «Київ» імені Артемія Веделя (2018), премії імені Віктора Косенка за твори для дітей та юнацтва (2019).

Шевченко співпрацював із відомим танцювальним колективом «Shumka» з міста Едмонтона (Канада), для якого створив балети «Катруся» (1995), «Перун» (1993), «Сіндерела» (2000), фольклорна сюїта «Пори року» «Те, що приніс вітер» (2005).