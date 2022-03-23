У гуртожитках Університету нафти і газу волонтери облаштовують житло для переселенців.

В Івано-Франківську викладачі та волонтери облаштовують житло для переселенців в університетському гуртожитку ІФНТУНГ. У гуртожитку тривалий час не робили ремонту, тому він не був придатний для поселення біженців.

Завдяки ініціативі професора університету Ліліани Гораль волонтери розпочали ремонт:

«На сьогоднішній день у всіх гуртожитках "Нафти і газу" поселяються переселенці. Гуртожиток на Військових ветеранів, 8 потребував ремонту, який університет не міг зробити через зменшення напливу студентів, які б могли в ньому жити. А відтак доходу від гуртожитку не було. Ми вирішили відремонтувати його для переселенців: змінили вже всі труби водопостачання, опалення, встановили бойлери, виконали необхідні електромонтажні роботи. Зараз ремонтуємо стіни, шукаємо меблі, кухонне приладдя, постіль. Люди приносять самостійно, що можуть, але маємо й суттєву підтримку від місцевих підприємців. Прагнемо підготувати все необхідне для життя».

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У гуртожитку буде діяти 61 окрема кімната з загальною кухнею та санвузлами на кожному поверсі. Порядок поселення біженців наразі не визначений, але пані Ліліана прагне того, щоб у цьому гуртожитку поселялися передусім викладачі та студенти з інших міст України:

«Маємо багато друзів-викладачів з Харкова, Києва та інших міст, котрі щодня приїжджають в Івано-Франківськ – будемо з ними співпрацювати на базі ІФНТУНГ. Хочеться їм найперше допомогти з житлом. На жаль, мої колеги, викладачі з «Нафти і газу», мало долучаються до допомоги з облаштування гуртожитку: з тисячі викладачів близько 10 допомагає. Зате кожного дня приходить до 40 небайдужих людей, здебільшого переселенців, котрі роблять усю необхідну роботу. Але зайвих рук ніколи не буває».

Дізнатись інформацію про потреби для ремонту й укомплектування гуртожитку можна на FB-сторінці «Другий дім ІФ».