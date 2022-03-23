В Тернополі затримали автомобіль з нетверезими чоловіками, які перевозили боєприпаси.

Це трапилося в час дії комендандського часу (близько 01:00) на вулиці 15-го Квітня. Патрульні помітили транспортний засіб Ataman і зупинили його. В салоні виявили п'яних чоловіків, а при огляді автівки знайшли зброю та боєприпаси, - повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

Дозвільних документів на перевезення такого вантажу у чоловіків не виявилося, тож патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, для подальшого вилучення зброї та з'ясування всіх обставин цієї події.