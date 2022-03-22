Гакери Anonymous зламали базу даних швейцарської корпорації Nestle.

Таким чином вони покарали корпорацію за її співпрацю з Росією.

 

 

Об'єднання гакерів Anonymous зламало базу даних швейцарської корпорації Nestle – одного з найбільших світових виробників продуктів харчування та напоїв. Про це об’єднання повідомило у Twitter. Гакери виклали у відкритий доступ понад 10 гігабайт конфіденційних даних Nestle. Зламом бази даних Anonymous покарало корпорацію за її співпрацю з Росією, яка вторглася в Україну та скоює воєнні злочини.

 

«Колектив Anonymous оприлюднив базу даних найбільшої у світі харчової компанії Nestle. Витік 10 ГБ даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestle тощо», – написали гакери у своєму твіті у вівторок, 22 березня.

 

Як повідомлялося, раніше гакери Anonymous дали великим міжнародним корпораціям, які ще залишаються працювати в Росії, 48 годин для перегляду рішень щодо співпраці з країною-аґресором.

 

Минулого тижня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на відхід великої кількості міжнародних компаній із ринку РФ, Nestle продовжила співпрацювати з країною-агресором, що дає змогу останній продовжувати загарбницьку війну в Європі.

 

У Росії Nestle належить сім виробничих майданчиків. За роки роботи в РФ компанія інвестувала у виробництво $2,3 млрд. У 2020 році вона оголосила черговий інвестиційний план на 2021–2023 роки – майже 26 млрд рублів.

22.03.2022

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