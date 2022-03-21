Компанію Meta в Росії оголошено «екстремістською організацією».

Її діяльність в Росії заборонена.

 

 

Тверський районний суд Москви у понеділок, 21 березня, визнав американську компанію Meta Platforms Inc., якій належать Facebook, Instagram, WhatsApp, «екстремістською організацією».  Її діяльність в Росії заборонена. Про це повідомив інформаційний портал Meduza.

 

«Задовольнити позовні вимоги Генеральної прокуратури щодо заборони діяльності компанії Meta», – зачитала ухвала суддя Ольга Солопова. Рішення суду про заборону Instagram та Facebook у Росії підлягає виконанню негайно, сказано у ухвалі суду. Проте заборона діяльності Meta у Росії не поширюється на WhatsApp.

 

Генеральна прокуратура Росії вимагала визнати Meta «екстремістською організацією» після того, як компанія перестала видаляти в деяких країнах погрози та заклики до насильства щодо російських військовиків, висловлені в Facebook та Instagram, а також побажання смерті Володимирові Путіну та Олександрові Лукашенку. Навіть попри те, що 14 березня Meta заборонила писати побажання смерті вказаним особам.

 

 

Facebook у Росії був заблокований ще четвертого березня. А  Instagram заборонили 14 березня.

21.03.2022

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