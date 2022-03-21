Між морлоками і елоями

Якщо приїлися алюзії про орків "з-за порєбріка", то згадайте персонажів Веллса з "Машини часу" і відповідно 802701 року, де одні здитиніли, харчуються фруктами, бояться темряви та не розуміють, як то можна допомагати собі подібним, а другі вирощують фрукти для тих, хто їсть фрукти, аби потім з'їсти тих, хто їсть фрукти. Тижневий огляд

Європейське тижня

Сучасний елой не кучерява інфантильна істота з великими очима, а лисуватий цілком дорослий бюргер, який каже "Абсолютно неприпустимо, коли вихідців з Росії ображають, обзивають чи піддають фізичним нападам. Тому що це війна Путіна. Тільки він один несе відповідальність за це". Ці слова канцлера Німеччини можна списати на раптовий симбіоз філантропії і деменції в голові окремо взятого Олафа Шольца, але існує підозра, що високопважному німцеві не дає спокою кар'єрний ріст і забезпечена старість колишнього бундесового очільника Герхарда Шредера. Той Шольців попередник зараз цілком комфортно чується у російській паливно-мастильній ієрархії. І коли в бункері на Алтаї зміниться квартирант, то наступна голограма для виступів в Лужніках, може запросити гера Олафа на спокійну пенсію.

На німецькому тлі ледь не як король Артур з лицарями круглого столу виглядає британський прем'єр в компанії лідерів країн Об'єднаного експедиційного корпусу (Joint Expeditionary Force, JEF). До JEF, крім Об'єднаного королівства, входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція. На тижні керівники цих країн зібралися в заміському будинку Бориса Джонсона. «Ми домовилися, що Путін не повинен досягти успіху у своїй витівці», – підсумував результати зустрічі британський голова уряду.

Рандеву на Борисовій дачі поки що ніяк не прокоментували у всьому компетентні українські офіційні балакучі голови, але у вітчизняному інформаційному просторі почала активно експлуатуватися тема про те, що "не так воно нам те НАТО і потрібне" (знову згадуємо Леоніда Глібова і байку "Лисиця і виноград") і коли якомусь раднику міністра попадеться на очі абревіатура JEF, то матимемо словесну активізацію ще на одному фронті.

Американське тижня

За океаном вже майже серйозно жартують про те, що найкращим президентом Сполучених Штатів був би Зеленський. І поки на батьківщині Володимира Олександровича майже жартома казали, що його рейтинг в США вже вищий, ніж в Україні, Зеленський виступив перед тамтешнім конгресом. У відеозверненні до американців український верховний головнокомандувач був скромним до непристойності. "Сьогодні не достатньо бути лідером країни, необхідно бути лідером світу, який прагне до встановлення миру. Я не бачу сенсу життя, якщо неможливо зупинити смерть", - сказав Зеленський і вкотре закликав встановити над Україною безпольотну зону і надати країні авіацію та зенітно-ракетні системи для захисту.

Спіч президента України був у доброму сенсі ефектним, найвпливовіші американці аплодували Зеленському, як Капітану Америці і Бетмену разом взятим. Тепер на повному серйозі розглядається можливість отримання Зеленським Нобелівської премії миру. "Закрите небо" над Україною просто розглядається.

Слов’янське тижня

Вживати не надто літературні звороти зараз стало нормою, тому про прем'єрів Польщі, Чехії та Словенії можна сказати, що в цих добродіїв є яйця, бо вони приїхали до Києва, аби поспілкуватися з українським колегою не за допомогою відеозв'язку, а тет-а-тет. "Прем'єр-міністри Матеуш Моравецький, Петр Фіала та Янез Янша прибули сьогодні від імені Європейської ради до Києва. Вчинок справжніх друзів. Обговорюємо підтримку України та посилення санкцій проти країни-агресора», - констатував Денис Шмигаль.

Потім стосовно зустрічі висловилися гості. Чех ввічливо заявив про захоплення нами: «Цього вечора в Києві ми бачили, як ви боретеся за свою свободу, за Україну, але ви також боретеся за Європу. Ми хочемо сказати, що основна мета і месидж цієї місії – сказати, що ви не самі, ми з вами. Дякуємо вам». Поляк Моравецький заспокоїв неспокійних: «Ми будемо допомагати всім, чим зможемо. Допомагатимемо біженцям... Будемо сподіватися, що Україна отримає якнайшвидше статус кандидата в Євросоюз». Словенець Янша розширив географію адресатів: «Ми хотіли б послати чіткий сигнал, що Україна якомога швидше має отримати статус кандидата в ЄС, і щоб цей сигнал не тільки ЄС сприйняли, а й той, хто напав на Україну».

Тепер чекаємо, коли все сказане матеріалізується.

Українське тижня

Зеленський в американському конгресі зірвав оплески, а Україна отримає від Штатів гроші. "Я щойно (15 березня - ZČ) підписав закон про двопартійне державне фінансування, яке зберігає уряд відкритим і надає Україні історичні 13,6 мільярда доларів фінансування", - повідомив важливу цифру Джо Байден.

Аби в українців не склалося враження, що про них дбають тільки американці, Денис Шмигаль повідомив: "Уряд прийняв рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур. Ми ставимо мету створити найшвидшу митницю у світі. Жодних паперів на митниці. Без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після прийняття та набрання чинності змінами до митного та податкового кодексів". Тепер слово за Верховною Радою, бо в економічному контексті своє задоволення Зеленський вже озвучив. Тішився президент з приводу завершення процесу об’єднання української та європейської енергосистем, заявивши, що віднині Україна стала членом "енергетичного Євросоюзу" і "Тепер наша електроенергія тече в ЄС, а європейська – в Україну".

Для тих, хто вважає, що така подія не найважливіша голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив: "Що би з нами зараз не сталося, яких би руйнувань не зазнавала наша енергетична інфраструктура, ми знаємо, що нам завжди тепер може підставити плече Європа та у досить великому обсязі надати нам потужність, яку ми можемо потребувати".

"Енергетичний Євросоюз" то не "закрите небо", але і до того дійдемо.