США запропонували Туреччині передати Україні російські С-400.

Такий розвиток подій допоміг би залагодити кризу у відносинах між Туреччиною та Сполученими Штатами й НАТО.

 

   

 

Сполучені Штати неофіційно обговорювали з Туреччиною можливість передачі Україні російських зенітно-ракетних комплексів С-400, аби допомогти Україні захиститись від російських ракетних та авіаційних атак. Про це в неділю, 20 березня, повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на три джерела, обізнані зі ситуацією.

 

Протягом останнього місяця офіційні особи США обговорювали цю пропозицію з турецькими колегами, проте формального запиту поки що не надходило, повідомили джерела. За їхніми відомостями, тема постачання російських ЗРК в Україну, зокрема, могла підніматися під час візиту до Туреччини заступниці держсекретаря США Венді Шерман, який відбувся на початку березня. Ця пропозиція, ймовірно, була частиною ширшої дискусії між Шерман і турецькими чиновниками про те, як Сполучені Штати та їхні союзники можуть посилити підтримку  України та як покращити двосторонні зв’язки.

 

Влада Туреччини поки що жодним чином не прокоментувала евентуальні перемовини про постачання російських систем протиракетної оборони. При цьому турецькі аналітики вважають невдалою ідею організувати такі поставки, оскільки побоюються реакції Москви у відповідь.

 

Ще п’ятого березня Венді Шерман, коментуючи тему російських ЗРК в Туреччині в інтерв'ю турецькому телеканалу Habertürk, зазначила: «Думаю, всі знають, що С-400 – давня проблема, і, можливо, настав момент, коли ми зможемо знайти спосіб, як цю проблему вирішити». Що саме малося на увазі, вона не уточнила. У Держдепартаменті США та Білому домі ці заяви поки що ніяк не прокоментували.

 

Нагадаємо, що Туреччина та Росія уклали контракт на постачання систем С-400 на суму 2,5 млрд доларів ще 2017 року. Вашінґтон тоді висловив своє обурення таким кроком натовського союзника й  виключив Туреччину з-поміж партнерів програми виробництва найновішого винищувача F-35, а потім ввів санкції щодо Управління оборонної промисловості Туреччини та кількох високопосадовців.

20.03.2022

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