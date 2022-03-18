Президент ФРН назвав російське вторгнення в Україну «застереження західним демократіям».

За його словами боротьба українців за демократію має нагадати Заходу, що такі досягнення не гарантовані назавжди.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) розцінює розв'язану Росією війну проти України як застереження для всіх західних демократій. В інтерв'ю німецькому інформаційному порталу t-online, опублікованому в п'ятницю, 18 березня, він застеріг, що демократичні досягнення не гарантовані назавжди й за них потрібно постійно боротися.

«Жорстока аґресивна війна, розв'язана Володимиром Путіним проти України, внаслідок якої тисячі людей страждають, помирають, рятуються втечею, а їхні будинки руйнуються, потрясла нас до глибини душі. Це одна з причин, через яку ми виявляємо таку вражаючу солідарність з людьми, які тікають до Німеччини. У той же час, коли ми бачимо, наскільки завзято українці борються за демократію та свободу на своїй батьківщині, це також є нагадуванням для нас: ці досягнення ніколи не гарантовані назавжди. Демократія потребує заанґажованості. Це також має щось коштувати для нас у нашій власній країні», – наголосив Штайнмаєр.

Німецький президент підкреслив, що демократія вимагає активних дій і буде живою, «тільки якщо суспільство справді хоче її». Водночас він схвально відгукнувся про велику солідарність із українськими біженцями, яку виявляють наразі мешканці Німеччини. «У нас дуже велике співчуття до цих людей і обурення у зв'язку з тим, що Росія загрожує стільком багатьом із них і змушує тікати. Але й усвідомлення того, що солідарність, яку ми зараз виявляємо, не є питанням двох-трьох тижнів, а вимагає тривалих зусиль», – розповів він і наголосив, що Німеччина зробила уроки з міґраційної кризи 2015-2016 років.

Відповідаючи на запитання, що додає йому оптимізму в такій складній ситуації, Штайнмаєр зазначив: «Демократії не слабкі, вони навіть стають сильнішими під тиском поточних подій: Захід знайшов рішучу та єдину відповідь на вторгнення в Україну. Але також зрозуміло, що демократія живе завдяки відданості своїх громадян. Це питання не парламентів та урядів, а всього суспільства. Демократія в нашій країні житиме лише в тому випадку, якщо суспільство справді цього хоче».