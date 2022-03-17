Москва застерегла Сараєво від вступу в НАТО.

Росія пригрозила Боснії і Герцеговині українським сценарієм.

 

 

Посол Росії в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов пригрозив боснійській владі, що в разц вступу країни в НАТО Росія може вдатися до військових засобів впливу, як у випадку з Україною. Про це повідомив «Балканський оглядач» на своїй сторінці у Facebook.

 

«Якщо вона (Боснія і Герцеговина) вирішить бути учасником чогось – це внутрішня справа. Але інша справа – наша реакція. На прикладі України ми показали, чого ми очікуємо. Якщо буде загроза, ми будемо реагувати», –  заявив Калабухов в телеефірі боснійського телеканалу.

 

Він зазначив – не думає, що «в якійсь фантазії, в якійсь реальності БіГ стає членом НАТО», оскільки в країні «немає консенсусу, і БіГ не буде так легко ухвалити рішення за цих обставин». За словами посла РФ, наразі у Росії немає плану дій щодо БіГ, і Москва буде реагувати, «аналізуючи стратегічну та геополітичну ситуацію».

 

Голова Президії Боснії та Герцеговини Желько Комшич засудив заяву російського посла. «Рішуче засуджую погрози посла Російської Федерації в БіГ, які він висловив, коментуючи можливість вступу Боснії і Герцеговини до НАТО. Заява російського посла про реакцію Росії, наведення прикладу України, проти якої Росія здійснює аєресію, є однозначними, але водночас неприйнятними для Боснії і Герцеговини», – наголосив голова Президії БіГ.

 

Комшич зазначив, що рішення Боснії і Герцеговини про вступ до НАТО може бути лише рішенням інституцій Боснії і Герцеговини, а не «приводом для нападу на Боснію і Герцеговину». «Як голова Президії БіГ я зобов’язаний засудити та відкинути погрози, які є не лише погрозами Боснії та Герцеговині, а й погрозами миру та стабільності на Західних Балканах», – сказав Комшич.

 

Нагадаємо, що Боснія і Герцеговина була запрошена НАТО долучитися до Плану дій щодо членства (ПДЧ) у 2010 році. Водночас сербська частина БіГ, Республіка Сербська, у 2017 році проголосила свій військовий нейтралитет.

17.03.2022

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