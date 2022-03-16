Найбільша енергетична компанія ФРН E.ON дистанціювалась від «Газпрому».

Концерн E.ON припинив закупівлю нових обсягів газу у росіян.

Німецький концерн E.ON, який є найбільшою енергетична компанією Німеччини, рішуче засудив вторгнення Росії до України. Генеральний директор E.ON Леонгард Бірнбаум (Leonhard Birnbaum) заявив, що негайно дистанціюється від російського газового велетня «Газпрому». Про це повідомило німецьке ділове видання Börse Online.

Як зазначив Леонгард Бірнбаум на підсумковій пресконференції в місті Ессені в середу, 16 березня, концерн припиняє закупівлю нових обсягів газу у росіян через їхні торговельні компанії в Європі.

«На тлі війни в Україні ми припинили закупівлю нових обсягів у цих компаній. Німеччина має покінчити з енергетичною залежністю від Росії у довгостроковій перспективі», – зазначив Бірнбаум. Однак визнав, що у короткостроковій перспективі Німеччина не зможе обійтися без російського газу. «Бо це сильно вдарить по Німеччині та по Європі», – пояснив він.

Варто зазначити, що впродовж десятиліть концерн E.ON та його філії підтримували тісні відносини з Росією. «Проте нині для E.ON російський ринок не є одним із цільових реґіонів», – пояснив генеральний директор концерну.