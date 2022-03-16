Вавилон говорить (1-15)

Мар'яна Прохасько

 

(більшість реплік лунає українською, частина російською, дві угорською і одна англійською)

 

 

– Я розумію – німці, але Росія?!!!!!

 

– Прозріння блядь. Росія ваша любима блядь.

 

– Не буде войни… Закрили войну…

 

– Мам, ти уявляєш, Віка думала, що бомби – це таке, що в ванну кидають.

 

– Боже…

 

– Кажуть, завтра-післязавтра кордони закриють.

 

– Тепер усіх випускають, навіть без паспорта. В 40-му Беньяміна не пустили в Іспанію через візу… Він руки на себе наклав.

 

– Я не знаю, що робити, в мене тут хлопець з аутизмом і восьмимісячна дитина.

 

– Скільки вам пояснювати, не потрібно більше їжі!

 

– Ти розумієш, вони все втратили. Усе.

 

– Дякую вам! Від усього серця дякую!

 

– Гарного дня вам! Дуже-дуже гарного.

 

– Не буде войни…

 

– Аякже, нема нашої шинки.

 

– Ну хто б сумнівався – це ж на кордоні таке робиться…

 

– Співайте, співайте, прошу вас…

 

– Наживаються на війні…

 

– …так визвірився на мене, ніби я путін.

 

– Людоньки, поможіть каліці на лікування!..

 

– Но як то так, пані Єво? Чого того путіна ніхто не може убити?

 

– Но та не можуть, пані Ілоно, бо він у бункері ховається…

 

– Самі в свій Берлін поїхали, а нам країну боронити…

 

– Вони вже тут, але ходять як заморожені.

 

– Думай про секс зі мною…

 

– Закрили войну…

 

– Суки, щоб ви мучилися дуже сильно, горіли в пеклі триста мільярдів років, а потім здохли!

 

– І здихали ще мільйон п’ятсот років.

 

– Ні, я хочу, щоб вони мучилися мільйон років, горіли в пеклі дуже довго, а потім здохли, здихали ще мільйон п’ятсот років, а потім щоб їх судили в Гаазі.

 

– Ти моє серце.

 

– …не стати кимось, хто радіє трупам.

 

– Вона залишила вдома саму шиншилу. Ви можете вибити двері? Треба її погодувати.

 

– Красавиця, дай пару гривень! Бог тобі поможе!

 

– У її кота епілепсія. Походи аптеками, пошукай ліки. У нас немає. Ні, це такі, як для людей. Людські ліки.

 

– Але я не можу тут жити! Я нічого не розумію!

 

– У нього переговори з ООН, а малий постійно на руки до нього хоче.

 

– Вони віджали в мене дві фури з гуманітаркою казли.

 

– Хай спокійно все…

 

– Вона вагітна на сьомому місяці, чоловік в Туреччині, хлопчику сім років, у них ковід обох, бомблять постійно, ти можеш їм продукти завезти? Зараз продиктую.

 

– Відірвало руку…

 

– Вони в підвалі…

 

– Це вибух був.

 

– Північна Корея…

 

– Цивілізація…

 

– Зубні щітки, мило…

 

– Тобі не потрібно думати. Роби, що я кажу.

 

– Та ні, він просто помер. Своєю смертю. Таке буває.

 

– Батутики будуть, але трохи пізніше, кицюнічка.

 

– Будь ласка, заберіть автомат. Я журналіст. Моє посвідчення…

 

– Ми не програмісти, але комп’ютер знаєм…

 

– Вони хочуть, щоб їх вивезли до Італіїї бусом, але бусом, у них коти, троє котів, вони заплатять, заплатять…

 

– Під обстрілами…

 

– Кожну секунду люблю тебе.

 

– Броніки, тепловізори…рації…

 

– Манікюр?

 

– …в 2014-му його були поранили під Щастям. Зараз він десь в Житомирській області. Фотографію прислав: якась хата сільська, він і побратим сплять на ліжку, вдягнуті, в черевиках, автомат поруч – здуріти… від ніжності…

 

– Героям Слава!

 

– …памперси…

 

– …колона танків

 

– Пологовий підірвали…

 

– …у нас все норм.

 

– Я хочу додому. Хочу прокинутися в своєму ліжку, як колись, поки ще всі сплять, піти на кухню в піжамі, поставити каву, приготувати горнятко, яке Марія із Сен-Мало привезла, подивитись у вікно, на небо, і щоб тихо було…

 

– Знаю. Потерпи. Ще трошки. Пташечко.

 

 

 

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