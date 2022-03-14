Проблем з продуктами в Івано-Франківську не буде.

Керівники найбільших дистрибуційних компаній Івано-Франківщини «Прикарпатський торговий дім» та «Екопродвін» запевнили, що місто Івано-Франківськ забезпечене основними продуктами споживання. Підприємці намагаються не піднімати ціни на товари, хоча й зняли всі акційні пропозиції та знижки на певні види товарів по магазинах.

 

 

«На сьогоднішній день є проблема із забезпеченням солі та круп. Борошно, цукор, консервовані продукти, олія, масло та макарони є в наявності по місту. Хоча ціни на пальне зростають, ми намагаємося тримати ціни на продукти ті, які були до 24 лютого. Мережа АЗС "ОККО" забезпечує транспорт пальним для доставки товарів у місто та їх розвозу по магазинах», – повідомив керівник «Прикарпатського торгового дому» Ярослав Сухоребський.

 

Завдяки  законопроєкту Кабінету Міністрів України, який має ще ухвалити Верховна Рада України, буде скасовано акциз на пальне, а ставка ПДВ знизиться з 20% до 7%. Підприємці кажуть, що це дозволить їм і надалі доставляти продукти без суттєвого підняття цін.

14.03.2022

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