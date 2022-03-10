Івано-Франківські ЦНАПи реєструють та працевлаштовують біженців.

 

У 23 трьох офісах Івано-Франківської територіальної громади за останні дні було зареєстровано більше 6 тис. внутрішньо переміщених осіб, включно з дітьми. Кожний переселенець може зареєструватись протягом 48 годин з часу приїзду, люди, котрі за цей час планують переїжджати в інші міста не зобов’язані реєструватись.

 

Єдина система реєстрації внутрішньо переміщених осіб дає змогу отримати всю необхідну інформацію про переселенців, а також реєструє інформацію про тих, хто за певний час покинув місто. Переселенець отримує від ЦНАПу довідку з QR-кодом, за яким медичні, освітні заклади територіальної громади можуть зчитати інформацію про особу.

 

«Наша система реєстрації набагато спрощує роботу державних та комунальних структур міста, адже акумулюємо в ній всю основну інформацію про внутрішньо переміщених осіб, включаючи професію, стан здоров’я, судимість. Близько 20-30% зареєстрованих повідомляє нас про бажання залишити нашу громаду – це теж зазначається в реєстрі» - повідомляє директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель.

 

Крім реєстрації у ЦНАПах здійснюється збір допомоги та її одноразова видача (харчування, одягу, карематів, спальних мішків) для переселенців. Інформація про отримання такої допомоги теж зазначається у системі реєстрації, оскільки є вже випадки зловживань допомогою. Спальні мішки та каремати також передаються військовим по запиту. Крім цього до ЦНАПів звертається велика кількість чоловіків, котрі повертаються з-за кордону, щоб воювати.

 

«На центральному вокзалі працює система оповіщення: по приїзді поїздів оголошується, де можна зареєструватись та отримати допомогу. Там же цілодобово працює група підтримки з волонтерів. По прибутті потягу комунальні автобуси везуть переселенців у тимчасові місця поселення, де люди можуть поїсти, відпочити, отримати допомогу, а також за бажанням там же зареєструватись у нашій системі. Після цього волонтери допомагають знайти житло, адже вже маємо створену базу даних мешканців міста, котрі готові поселяти у себе переселенців. Також Асоціація ріелторів міста допомагає з пошуком житла на безкоштовній основі» - розповідає Богдан Питель.

 

Найближчим часом в ЦНАПах міста планується розміщення актуальних вакансій від міського центру зайнятості, адже багато внутрішньо переміщених осіб має бажання залишатись та працювати у Івано-Франківську.

 

«Очікуємо в найближчі дні багато людей. Так, за даними очільниці Івано-Франківської ОДА на сьогодні на території області поселилось вже більше 36 тис. осіб. Намагаємось максимально швидко забезпечувати їх необхідним. На телеграм каналі мера міста  Руслана Марцінківа та фейсбук сторінці ЦНАПу постійно оновлюємо наші потреби. Крім цього створили загальну інформативну сторінку з адресами та телефонами важливих закладів отримання будь-якої допомоги. Адже чимало людей приїжджає без паперових документів, чи потребує виготовлення закордонних паспортів. Крім цього, є контакти психологічної підтримки, та й у самому ЦНАПі щоденно чергують психологи. Адже більшість людей приїжджає у важких психологічних станах» - додає Богдан Питель.

 

10.03.2022

До теми

Поширити
Збруч
Шевченко
Василь МАХНО
я дивлюсь як він твердо і щемко ставить підпис за свій автомат «ваше прізвище?» – каже: «Шевченко» «а посада?» – він каже: «солдат»
09.03.22 | | Дискурси
Шевченко-2022
Ростислав Чопик
«Встане Україна. І розвіє тьму неволі. Світ правди засвітить.» Хіба не це відбувається зараз?
09.03.22 | | Штука
Тарас Шевченко ‒ пророк і карикатурист
Роксана Харчук
Найпершим гріхом української людини поет уважав примирення з ворогом, служіння йому, втрату власної гідності, тобто аморальність.
09.03.22 | | Штука
Полюбити життя
Мар’яна БАРЧУК-ГАЛИК
Тепер я розумію Шевченка. Я знаю, як саме він полюбив Україну. Просто спочатку він полюбив кожне українське життя. І я теж. Полюбила. І вболіваю. І ви полюбіть. Це прекрасно.
09.03.22 | | Україна
Помста історії
Олеся Ісаюк
У черговій ітерації “з москвинами тану”, як співається у стрілецькій маршовій пісні, відбувається заміщення давно мертвого імперського наративу – національним українським.
08.03.22 | | Україна
«Наша сотня вже готова»
Юлія ОВСЯНИК  
Пишучи про Стрий, я розумію, що пишу про кожне місто, містечко і село в Галичині, яке зараз тримає надійний тил для українського війська. 
08.03.22 | | Галичина
Homo Editor
Оксана ФОРОСТИНА
«Америка потребує редагування,» писала Тіна Браун. Саме цим займався Рябчук: редагуванням України. «Лексикон націоналіста» можна назвати коротким конспектом такого редакторського досвіду
07.03.22 | | Штука
Листівка з Перемишля
Нікодем Щиґловський
Будь-яка війна за фантазію заснована на брехні, власне тому, коли вона стикається з реальністю, вона завжди закінчується однаково. Рано чи пізно.
07.03.22 | | Галичина

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.