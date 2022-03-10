Івано-Франківські ЦНАПи реєструють та працевлаштовують біженців.

У 23 трьох офісах Івано-Франківської територіальної громади за останні дні було зареєстровано більше 6 тис. внутрішньо переміщених осіб, включно з дітьми. Кожний переселенець може зареєструватись протягом 48 годин з часу приїзду, люди, котрі за цей час планують переїжджати в інші міста не зобов’язані реєструватись.

Єдина система реєстрації внутрішньо переміщених осіб дає змогу отримати всю необхідну інформацію про переселенців, а також реєструє інформацію про тих, хто за певний час покинув місто. Переселенець отримує від ЦНАПу довідку з QR-кодом, за яким медичні, освітні заклади територіальної громади можуть зчитати інформацію про особу.

«Наша система реєстрації набагато спрощує роботу державних та комунальних структур міста, адже акумулюємо в ній всю основну інформацію про внутрішньо переміщених осіб, включаючи професію, стан здоров’я, судимість. Близько 20-30% зареєстрованих повідомляє нас про бажання залишити нашу громаду – це теж зазначається в реєстрі» - повідомляє директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель.

Крім реєстрації у ЦНАПах здійснюється збір допомоги та її одноразова видача (харчування, одягу, карематів, спальних мішків) для переселенців. Інформація про отримання такої допомоги теж зазначається у системі реєстрації, оскільки є вже випадки зловживань допомогою. Спальні мішки та каремати також передаються військовим по запиту. Крім цього до ЦНАПів звертається велика кількість чоловіків, котрі повертаються з-за кордону, щоб воювати.

«На центральному вокзалі працює система оповіщення: по приїзді поїздів оголошується, де можна зареєструватись та отримати допомогу. Там же цілодобово працює група підтримки з волонтерів. По прибутті потягу комунальні автобуси везуть переселенців у тимчасові місця поселення, де люди можуть поїсти, відпочити, отримати допомогу, а також за бажанням там же зареєструватись у нашій системі. Після цього волонтери допомагають знайти житло, адже вже маємо створену базу даних мешканців міста, котрі готові поселяти у себе переселенців. Також Асоціація ріелторів міста допомагає з пошуком житла на безкоштовній основі» - розповідає Богдан Питель.

Найближчим часом в ЦНАПах міста планується розміщення актуальних вакансій від міського центру зайнятості, адже багато внутрішньо переміщених осіб має бажання залишатись та працювати у Івано-Франківську.

«Очікуємо в найближчі дні багато людей. Так, за даними очільниці Івано-Франківської ОДА на сьогодні на території області поселилось вже більше 36 тис. осіб. Намагаємось максимально швидко забезпечувати їх необхідним. На телеграм каналі мера міста Руслана Марцінківа та фейсбук сторінці ЦНАПу постійно оновлюємо наші потреби. Крім цього створили загальну інформативну сторінку з адресами та телефонами важливих закладів отримання будь-якої допомоги. Адже чимало людей приїжджає без паперових документів, чи потребує виготовлення закордонних паспортів. Крім цього, є контакти психологічної підтримки, та й у самому ЦНАПі щоденно чергують психологи. Адже більшість людей приїжджає у важких психологічних станах» - додає Богдан Питель.