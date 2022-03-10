Конґрес США схвалив новий пакет допомоги для України на $13,6 млрд.

Кошти буде спрямовано на гуманітарну та економічну допомогу українцям, а також на посилення обороноздатності України та її союзників

 

 

Палата представників Конґресу США в середу, дев’ятого березня, проголосувала за надання допомоги Україні на суму 13,6 мільярдів доларів, оскільки вона бореться з російськими військами. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Допомога є частиною законопроекту обсягом 1,5 трлн доларів, який передбачає додаткове фінансування для подолання пандемії у США а також фінансування роботи уряду до кінця року.

 

Майже половину з пакету 13,6 млрд доларів буде спрямовано на гуманітану та економічну допомогу, а іншу половину – на посилення обороноздатності України, а також для союзників США на східному фланзі НАТО.

 

Тепер законопроєкт відправляється на затвердження до Сенату. «Війна в Європі сконцентрувала енергію Конґресу, щоб чогось досягнути і зробити це швидко», – заявив лідер демократичної більшості Сенату Чак Шумер. Лідер республіканської меншості Сенату Мітч Макконнелл вказав, що пакет, зокрема, передбачає надання кредитних гарантій Польщі, щоб та змогла замінити літаки, які та планує передати Україні. «Це важливий крок, його потрібно затвердити. Його потрібно затвердити швидко», – додав Макконнелл.

 

Конґресмени збільшили обсяг планованої допомоги Україні, порівняно із запитом адміністрації Байдена. Білий дім минулого тижня подав до Конґресу США запит на 10 млрд доларів фінансування програм підтримки України. «Цей запит визначає негайну потребу в 10 мільярдах доларів додаткової гуманітарної, безпекової та економічної допомоги для України та партнерів в Центральній Європі, через невиправдане і неспровоковане вторгнення», – йдеться в запиті до Конґресу від Служби США з питань управління та бюджету.

 

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зазначила, що 13,6 мільярдів доларів, ймовірно, будуть лише вершиною набагато ширшої допомоги. «Всім нам доведеться зробити більше, щоб допомогти Україні найближчими тижнями чи місяцями і в довгостроковій перспективі, щоб допомогти їй відновитися», – сказала Пелосі журналістам на своїй щотижневій пресконференції.

10.03.2022

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