Без слова поета нам не залишиться нічого

«ЗАПОВІТ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

1.

Чеслав Мілош писав у вірші „До Тадеуша Ружевича, поета”:

Щасливий народ, котрий має поета

Й у кривдах своїх не бреде у мовчанні.

Таким поетом для українців є Тарас Шевченко (1814–1861) – досі, мабуть, найважливіший та, безумовно, історично перший серед письменників найвищого штибу, котрі спричинилися – й досі спричиняються – до того, що український народ „у кривдах своїх не бреде у мовчанні”. З особливою силою це відчувалося на Майдані у Києві – тієї зими гідності на зламі 2013 та 2014 років. Ніхто тоді не вагався, що Шевченко назавжди залишається національним пророком України, що він написав те, що живе й важливе сьогодні, що на його слово можна опертися саме тому, що це слово поета.

2.

У 2014 році Україна вшановувала двохсотріччя від дня народження Шевченка. Його вірші читалися, коментувалися – також і на барикадах у Києві. У мережі досі можна знайти відео з Майдану, на якому Сергій Нігоян, учасник протестів у Києві, на тлі однієї з барикад на Майдані Незалежності декламує фрагмент поеми „Кавказ” Шевченка. Запис було зроблено 22 грудня 2013 року. Рівно через місяць – 22 січня, на світанні – Нігояна було застрелено під час зіткнень з беркутівцями на вулиці Грушевського у Києві. Він був одним із перших, хто загинув від куль у вирі української Революції Гідності.

3.

У мене тоді було сильне відчуття, що ця смерть хлопця, який декламує Шевченка, має в собі щось на кшталт послання, що це особливий заповіт, написаний кров’ю. Таке відчуття зобов’язує. І якщо послання чиєїсь смерті досягає нас, на нього треба відповісти. Хоча б символічним жестом.

4.

Шевченко написав вірш „Заповіт” – візійний заповіт, останню волю, розписану на мелодійні строфи. У цьому вірші є палкий, виразно сформульований заклик. Є в ньому простота й велич слів, сказаних перед обличчям смерті. Він містить у собі водночас таємницю й силу заклинання. Йому важко опиратися, особливо, якщо пам’ятати про перипетії життя Шевченка, про символічну фігуру його долі.

5.

Шевченко писав прозу та драми російською мовою, вірші – українською. Він був передусім людиною пера, але займався також фольклором свого народу та був політично активним. Народився 1814 року кріпаком. Його викупили з неволі, коли мав двадцять чотири роки. Необхідну для цього суму було отримано завдяки продажу на аукціоні картини, намальованої Карлом Брюлловим, а на картині цій був портрет поета Василія Жуковського. Під керівництвом Брюллова Шевченко навчався потім у Петербурзькій академії мистецтв, яку закінчив 1845 року. Був уже тоді відомим письменником. 1840 року вийшла його дебютна й найвідоміша збірка поезій „Кобзар”. Через рік побачила світ поема „Гайдамаки”. Через кілька місяців після закінчення студій він написав вірш „Заповіт” – поетичний тестамент.

6.

Через майже півтора року після написання цього вірша – навесні 1847-го – Шевченка заарештувала царська влада. За свої демократичні погляди та непримиренно негативне ставлення до царизму він поплатився вироком, яким його було засуджено на залучення до карного корпусу царської армії, що фактично означало заслання. Вимушене перебування у війську тривало десять років. Більшу частину цього часу він служив рядовим у фортецях на Уралі та Каспійському морі – служив у нелюдських умовах, йому не дозволялося ні писати, ні малювати. 1858 року отримав дозвіл повернутися до Петербурга. Двома роками пізніше – незадовго до смерті – йому було надано звання дійсного члена російської Академії мистецтв.

7.

Понад половину свого життя Шевченко провів у кріпацтві. Десять років – примусова служба у війську. Безмаль чотири роки перебував під вартою або під наглядом поліції. І всього лиш дев’ять років жив як вільна людина – вільна в адміністративному сенсі, бо духом був вільний завжди. Він був вільним, як вільними є написані ним слова. Їх волею можна безустанно дихати.

8.

Автор „Кобзаря” помер у Петербурзі 10 березня 1861 року, наступного дня після своїх сорок сьомих уродин. Ця зустріч народження й смерті є щемко символічною. Особливо, якщо побачити її у контексті того, що „Заповіт” говорить про похорон поета й народження України, про її розірвані кайдани та хрещення волі.

9.

Через два місяці після смерті Шевченка його останки було перевезено в Україну та, згідно з останньою волею поета, – записаною у вірші „Заповіт”, – поховано неподалік Канева, на пагорбі, з якого широчіє безкраїй вигляд на Дніпро та далекі степи.

10.

Є кілька польських перекладів вірша „Заповіт”. Не завжди влучні. Іноді передають оригінал лише частково. Тож я переклав його польською заново – з почуттям, що у такий спосіб повторюю заклинання Шевченка, що створюю для його слів акустичний простір, у якому їх сила вкотре відроджується й здіймається, резонує. Може, це небагато. Однак я вірю, що на слові поета можна будувати, що в ньому є паросль, зерно, живий подих, і що нам не залишиться нічого, якщо це слово покине нас. Вірю також у те, що повторювання слів вірша – це символічний акт, який має реальну дієву силу – як ритуал, як обряд містерії.

11.

Кілька років тому – у січні-лютому 2014 року – я повторював слова Шевченка, відчуваючи, що у такий символічний спосіб підтримую українську Революцію Гідності, що серцем приймаю заповіт, записаний кров’ю Сергія Нігояна. Сьогодні – перед лицем чергової російської агресії проти вільної України – я поновлюю цей акт. Я вкотре записую слова українського поета до польської мови, вслухаючись у заповідь, що лунає у них, у голос надії, що шукає у них опертя.

12.

Вірш Шевченка – його заклик, його поетичне заклинання – звучить у моїх вухах так:

Ostania wola

Kiedy umrę, na kurhanie

Kopcie mi mogiłę,

W stepie wolnym i szerokim

Ukrainy miłej,

Żebym wśród bezkresnych łanów

Dniepr płynący widział,

I jak na porohach huczy,

Żebym dobrze słyszał.

I jak z Ukrainy niesie

Do sinego morza

Krew jej wrogów… Wtedy wstanę,

Porzucę step, wzgórza…

Wszystko rzucę i ulecę

Do samego Boga,

By się modlić… Lecz nie wcześniej,

Wcześniej nie znam Boga.

Więc pogrzebcie mnie, powstańcie,

Kajdany zerwijcie

I krwią wrogów Ukrainy

Wolność swą ochrzcijcie.

Potem w wielkiej już rodzinie,

Wielkiej, wolnej, nowej,

Pamiętajcie wspomnieć o mnie

Dobrym, cichym słowem.

25 grudnia 1845,

w Perejasławiu

13.

Мене інтригує й зворушує проста таємниця цього вірша. Записана в ньому візія вільної України – це водночас обітниця, яку поет складає своєму народові. Обітниця й послання – закарбовані у колективній уяві, повсякчасно живі. Українці пам’ятають цей вірш, багато хто знає його напам’ять, а значить – носить у собі виразно окреслене уявлення про те, що таке духовна свобода і в чому полягає незалежність – національна й суспільна, виражена в державності. Таке уявлення відновлює людську міру земних справ, зцілює гідність принижених, але є в ньому і щось незборимо приголомшливе, щось на болісно високій ноті – наче запекла суперечка з Богом, наче народження, вкорінене у смерті, наче хрещення у крові, що плине водами Дніпра. У такий спосіб – завдяки поетичній візії, в її суверенному акті – починають звучати жахіття безповоротних діянь. І тверезість, якій треба протистояти.

14.

У вірші Мілоша, згаданім мною на початку, є такий фрагмент:

Єдині в радощах всі інструменти,

Коли поет увіходить до саду землі.

Що означає – поет увіходить до саду землі? Йдеться вочевидь про саму появу поета у світі, про таємницю цієї присутності та про її відбитий в існуванні слід. Цей слід є словом, – як каже Мілош, – „раз пробудженим у кволих устах”, словом, яке „мчить і мчить, невтомний посланець, / До міжзоряних полів, у коловорот галактик / І протестує, кличе, кричить” („Sens”). Так це можна побачити. Але найдокладніше поет увіходить до саду землі, коли його кладуть у могилу. І тоді його тіло стає, наче зерно. Так я це бачу. Тіло поета, поховане на пагорбі поблизу Канева, довірене українській землі. А його вірш – паросль волі, передвістя.

Переклад з польської Віри Меньок

Павел Прухняк – професор гуманітарних наук, літературознавець, антрополог літератури, літературний критик. Працює у Краківському педагогічному університеті. Дослідник поезії й проблем культурної пам’яті та символічної уяви. Засновник та головний редактор інтернет-порталу: stronypoezji.pl. Керує Лабораторією антропології слова при Осередкові „Брама Ґродська – Театр NN”. Редактор щоквартальника „Контексти. Польське народне мистецтво” (Інститут мистецтва Польської академії наук) та видавничої серії „Межі уяви” (видавництво Pasaże). Член Польського ПЕН-клубу та Ради Фонду ім. Збіґнєва Герберта. Член журі літературної премії Nike (2018–2020) та поетичної премії Silesius (від 2022). Співорганізатор Шульцфесту та Другої Осені у Дрогобичі (від 2017). Автор дев’яти книг, присвячених літературі. Остання опублікована книга „Promieniowanie tła. Szkice o wierszach i czytaniu” (Воловець 2020).

Першодрук есею польською мовою вийшов у „Ґазеті Виборчій” („Gazeta Wyborcza”) 5 березня 2022 року. Текст написаний на основі лекції Павла Прухняка, виголошеної ним 20 листопада 2018 року під час щорічного літературно-мистецького проєкту „Друга Осінь”, що відбувається у Дрогобичі в роковини загибелі Бруно Шульца [ВМ].

Знимка вгорі Івони Бурдзановської,

внизу – Ігоря Фецяка (Павел Прухняк виголошує лекцію про „Заповіт” Шевченка. Дрогобич, Міська бібліотека ім. В’ячеслава Чорновола, проєкт Друга Осінь, 20.11.2018)