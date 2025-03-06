Шевченко промовляє до нас сьогодні: поезія звучатиме голосом народної пісні.

 

Цієї суботи, 8 березня, у Львові, у мистецькому просторі LEM (вул. Д. Вітовського, 57) Театральний центр «Слово і голос" у співпраці з LEM представить співочу дію «ЦВІТ» - подію, що торкається самої суті нашої ідентичності.

 

 

Напередодні Шевченкових днів поезія Тараса Шевченка звучатиме голосом народної пісні та сучасних українських композиторів Богдани Фроляк і Валентина Сильвестрова.

Початок - о 19:00.

 

«Шевченко промовляє до нас – сьогодні. У надвечір’я Дня народження Тараса Шевченка запрошуємо почути Пророка – його слово правди звільняє від брехні цього світу, його голос Вічності омиває твій Людський Голос, його любов оновлює в нас образ землі рідної – Матері, за яку стоїмо», - каже авторка ідеї проєкту та режисерка Наталія Половинка, актриса, співачка, лауреатка Національної премії ім. Т. Шевченка, заслужена артистка України.

 

У співочій дії «ЦВІТ» беруть участь: співачка-актриса Наталія Половинка, композиторка, лауреатка Національної премії ім. Т. Шевченка Богдана Фроляк і Академічний камерний хор Cantus (Ужгород; художній керівник і диригент – народний артист України Еміл Сокач). Костюми створила відома українська дизайнерка Оксана Караванська. Художник зі світла – Богдан Дворник. Художники проекту - Остап Лозинський, Нателла Шавадзе. Відеограф - Артур Бузенко.

 

 

«Шевченко зібрав своєю поезією українську мову, що текла у пісні. І найтонше виспівала його поезію - народна пісня. Це взаємне переливання любові - пісня–поезія–пісня - у ньому промовляє наш персональний, кожного,  зв'язок із цією землею, з Краєм, із Богом», – говорить Наталія Половинка.

 

 

«Поезія Шевченка відкривається не відразу, як і біблійні тексти. Треба багато думати, вдаватись до пояснень, але коли читаєш її, опановує якесь неймовірне відчуття особливого стану тиші-музики-благодаті-спокою-світла», – ділиться композиторка Богдана Фроляк.

 

 

«В історії це унікальний випадок, коли поет став символом не лише боротьби за незалежність, але й символом України. Через слово. У нього навіть є рядок «І на сторожі поставлю слово». У Шевченка ставлення до слова біблійне, його творчість взагалі тісно пов’язана з Біблією… Сталося так, що його поетичне слово не стало просто літературним, хоча, здавалося, були для цього усі передумови. Це ніби псалми, він псалмоспівець. Він не поет у літературному розумінні. Він – інший. Він не прагнув римувальної краси, у нього було цілком інше завдання», – рефлексує композитор Валентин Сильвестров.

 

 

Квитки на співочу дію «ЦВІТ» 8 березня у просторі LEM у Львові доступні онлайн.

 

 

06.03.2025

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