Тринадцятий день війни Росії в Україні

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11:02 Перепоною для передачі польських літаків Україні є те, що вони дислоковані на базі НАТО, заявила речниця Білого дому Джен Псакі. "Це суверенне рішення Польщі. Ми жодним чином не виступали проти того, щоб Польща передала Україні літаки… Є низка складних практичних питань, у тому числі, як літаки будуть передані з Польщі в Україну, звідки вони вилетять, де приземляться. Це все дуже важливі питання", – сказала Псакі на брифінґу, згідно з повідомленням "Радіо Свобода". "У Польщі є авіабаза, яка є авіабазою НАТО. Якщо плани – літаки вилітають звідти, – це може бути складною обставиною", – додала вона.

 

10:56 Станом на 8 березня із України виїхало 1 735 068 людей, свідчать дані Агентства ООН у справах біженців. Найбільше – 1 027 603 людини – перебралися до Польщі. До того ж, 180 163 – до Угорщини, а 128 169 – до Словаччини, 82 762 людини – до Молдови, 78 977 – до Румунії. Натомість до Росії виїхало 53,3 тисячі осіб, а 406 осіб – у Білорусь. Водночас 183 688 осіб поїхали до інших європейських країн.

 

10:24 Згідно з даними Міністерства оборони України, на захоплених територіях Росія сформувала 10 тактичних груп психологічної боротьби із завданнями щодо проведення пропагандистської роботи з місцевим населенням. Крім того, ФСБ створює там оперативні групи для роботи з населенням, зокрема для виявлення спротиву.

 

09:55 Віктор Янукович написав звернення до Володимира Зеленського, в котрому пропонує прийняти всі вимоги Росії – "за всіляку ціну зупинити кровопролиття". Його текст оприлюднило російське видання "РІА Новості". Янукович стверджує, що сам у 2014 році не тримався за посаду і пропонує то Зеленському. В самому зверненні, казав, висловлюється "по-батьківськи".

 

09:23 Уночі була нова спроба атакувати Старокостянтинів Хмельницької області із повітря. "Завдяки нашим силам протиповітряної оборони та військовим ЗСУ атаку відбили", – повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

 

09:07 Унаслідок нічного авіабомбардування Сум загинуло щонайменше дев'ятеро людей, зокрема двоє дітей. Згідно з інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, удар атаки припав на житловий сектор.

 

08:43 Росія стала об’єктом понад 5530 світових санкцій, а отже, є найбільш підсанкційною країною у світі. Про це пише Bloomberg, покликаючись на дані глобальної бази даних відстеження санкцій Castellum.ai. Із 22 лютого на Росію наклали  2778 нових санкцій. Значна більшість обмежень запроваджена проти фізосіб – 2427. Співзасновник Castellum Пітер П'ятецький сказав, що це найбільша санкційна активність в історії, а Росія "менш ніж за два тижні перетворилася з частини світової економіки на найбільшу мету глобальних санкцій та фінансового вигнанця".

 

01:13 Генеральний штаб ЗСУ заявив, що основними завданнями російської армії є: забезпечення сухопутного коридору між окупованим Кримом і континентальною частиною Росії, взяття під повний контроль Маріуполя, оточення та захоплення Києва, а також встановлення цілковитого контролю над Луганською та Донецькою областями в адміністративних кордонах. Протягом доби противник здійснював перегрупування для організації штурму Києва. До штурму окупанти планують долучити найбоєздатніші частини та підрозділи зі складу: спеціального полку Росгвардії імені Рамзана Кадирова (Грозний), 27 загону СпП "Кузбасс" (Кемерово), 604 центру СпП "Вітязь” (Москва) Росгвардії та приватної військової компанії “Ліга” (колишня ПВК “Вагнера”).

 

00:21 Президент України Володимир Зеленський висловив захоплення українськими містами, котрі повстали із національними прапорами супроти російської окупації. "Той, хто повторював: "Ми адін народ" – точно не розраховував на таку реакцію. На півдні нашої країни розгорнувся такий національний рух, такий потужний прояв українськості, якого там на вулицях і площах ми ще не бачили. І який для Росії – як страшний сон", – заявив голова держави. Президент пообіцяв, що в українських містах після війни запанує свобода і любов. "Ми усе відбудуємо. Ми зробимо наші міста, які окупант руйнував, кращими, ніж будь-яке місто в Росії", – запевнив він. 

08.03.2022

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