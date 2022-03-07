У Івано-Франківську затримали жінку яка діяла в інтересах Росії.

Мешканка Києва переїхала в Івано-Франківськ у грудні минулого року. Вона поселилася неподалік військового аеродрому. Збирала інформацію про роботу аеродрому, військової частини та передавала її представникам Російської Федерації. Також вона вивчала маршрути зльоту і посадки, фіксувала на фото і відео вильоти літаків. Отримані дані надсилала до РФ, - повідомляє Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Слідчі СБУ повідомили 48-річній киянці про підозру у державній зраді ( ч. 1 ст. 111 КК України). Викриття відбувалося за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. Прокурори скерували до суду клопотання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше СБУ затримала коректувальника вогню, який навів удар на аеродром у Івано-Франківську.