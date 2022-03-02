СБУ затримала коректувальника вогню, який навів удар на аеродром у Івано-Франківську.

СБУ затримала коректувальника вогню, який навів удар російського «Калібру» на Івано-Франківський аеродром, – повідомили в управлінні СБУ Івано-Франківської області.

"Зрадник України прибув у Івано-Франківськ 22 лютого. Він заселився в мотель неподалік аеродрому. 23 лютого, напередодні ракетно-бомбового удару РФ по Україні, він передав інформацію про місце знаходження військового об’єкта в Росію. У результаті потрапляння ракет по аеродрому його інфраструктура була зруйнована. Після цього коректувальник доповів про результат удару в РФ.

Диверсант був затриманий на гарячому, коли намагався здійснити наступний злочин, спрямований на зниження нашої обороноздатності", – йдеться у повідомленні.

За статтею «Державна зрада» суд може покарати затриманого до 15 років ув’язнення.