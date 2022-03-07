Члени РПЛ при президенті РФ виступили проти війни в Україні.

Навіть їхня стримана заява може потрапити під дію закону про покарання за «фейки» про дії російських військовиків.

 

 

Комісія з політичних прав Ради при президенті Росії з прав людини (РПЛ), а також кілька членів Ради з інших комісій у неділю, шостого березня, оприлюднили звернення, в якому зажадали якнайшвидшого припинення війни в Україні. Про це повідомило видання «Новая газета». Підписанти вважають, що ситуацію в Україні можна вирішити шляхом перемовин.

 

«Ми, члени Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини, не виносимо політичних оцінок і не робимо політичних пропозицій. Але ми констатуємо, що вже загинули щонайменше сотні російських та українських громадян, усіма останніми подіями поставлена ​​під загрозу реалізація багатьох соціальних та особистих прав громадянина та людини», – наголошено в документі, опублікованому на сайті РПЛ у блозі голови Комісії з політичних прав Миколи Сванідзе.

 

У тексті, зокрема, вказується на необхідність дотримуватись норм гуманітарного права, на те, що «свобода слова та інші основні свободи не повинні зазнавати додаткових обмеженням, тим більше, оскільки ні воєнний, ні надзвичайний стан в Росії не введено, а вже прийняті додаткові обмежувальні заходи, включно з поправками до кримінального кодексу, мають бути переглянуті».

 

Автори звернення наголошують, що «останній тиждень показав, що ціна використання армії для вирішення наявних проблем надто велика». Вони закликали якнайшвидше зупинити воєнні дії на території України та «вирішити всі суперечності між двома країнами в рамках переговорів».

 

Текст звернення досить стриманий, але навіть його публікація може підпасти під дію закону «Про публічне поширення свідомо неправдивої інформації про використання збройних сил Російської Федерації», який передбачає максимальне покарання – 15 років позбавлення волі. 

 

Одним із авторів документа є академік РАН, професор психології Московського університету Олександр Асмолов. Безпосередньо після оприлюднення заяви науковець повідомив, що виходить з СПЛ. «Вважаю подальше перебування у Раді абсолютно безглуздим, наших голосів не чують», – пояснив він своє рішення. Раніше на аналогічний крок пішов інший член Ради, оглядач «Новой газеты» Леонід Нікітінський.

07.03.2022

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