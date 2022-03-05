Ісход

Василь МАХНО

 

на сході – дими і руїна

біженці із дітьми:

ракета ось просвистіла

сирена виє з пітьми

 

люди штурмують вокзали

потяги – скрип валіз

великий ісход на захід

повний дитячих сліз

 

стримить золота Софія

до самих Золотих Воріт

не полишай нас надіє

дай втримати цвіт і рід

 

усім хто сюди повернеться

рідні пороги встели

і нашу запеклу ненависть

як шаблю у землю встроми

 

якщо вони будуть ридати

якщо їх стрясатиме лють

музику нашої втрати

най в сурми і дух переллють

 

бо позирки ці діточі

з вагонного із вікна

забути не зможем й не схочем

так позирає війна

 

на площі Софіївській – близько

до Бучі і до Броварів

й здається мені що Хмельницький

від обстрілів сам прозрів

 

бо як же Богдане-Зиновію

втриматись вам на коні

коли стугонять наші колії

і наші міста в огні?

 

3 березня 2022

 

 

05.03.2022

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