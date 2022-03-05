на сході – дими і руїна
біженці із дітьми:
ракета ось просвистіла
сирена виє з пітьми
люди штурмують вокзали
потяги – скрип валіз
великий ісход на захід
повний дитячих сліз
стримить золота Софія
до самих Золотих Воріт
не полишай нас надіє
дай втримати цвіт і рід
усім хто сюди повернеться
рідні пороги встели
і нашу запеклу ненависть
як шаблю у землю встроми
якщо вони будуть ридати
якщо їх стрясатиме лють
музику нашої втрати
най в сурми і дух переллють
бо позирки ці діточі
з вагонного із вікна
забути не зможем й не схочем
так позирає війна
на площі Софіївській – близько
до Бучі і до Броварів
й здається мені що Хмельницький
від обстрілів сам прозрів
бо як же Богдане-Зиновію
втриматись вам на коні
коли стугонять наші колії
і наші міста в огні?
3 березня 2022
05.03.2022