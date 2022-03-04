Подолати страх

Мирослав МАРИНОВИЧ

«Сьогодні Європа приголомшена тим, як мужньо в умовах війни захищаються українці. Цей героїзм вони проявляють навіть у буденних речах. Страх мобілізує нас до активних дій: голіруч йти проти колони російських бронетранспортерів, відносити міну з дороги в лісосмугу для безпеки інших, і таких випадків чимало», Мирослав Маринович.

 

2 березня Бізнес-школа УКУ провела вебінар про страх зі співзасновником Української Гельсінської групи, дисидентом, публіцистом, правозахисником, проректором УКУ Мирославом Мариновичем. Він, пригадавши роки свого ув’язнення, розповів, як дисиденти боролися зі страхом і як, попри суворі обставини життя, перетворювали важкі ситуації на відвагу.

 

Мирослав Маринович десять років провів в ув’язненні за «антирадянську агітацію та пропаганду». В тих умовах відчаю, страху і зневаги до людської гідності він знайшов у собі сили творити. Так, у 1982 році на засланні з’явилась його найвидатніша праця «Євангеліє від юродивого». Цим твором автор дорожить і пишається досі. А тому переконаний, що страх можливо здолати. 

 

Говорить Мирослав Маринович і про протилежну реакцію коли страх над людиною бере гору. Звісно, такі особи не потрапляють у кадри телехроніки. Але, як зазначає, пан Мирослав, у ті моменти починаєш навіювати собі, що загроза є величезною і неминуча. Піддаючись страху, людина вже не здатна визначати свою долю, бо нею керує той, хто створює загрозу. 

 

За словами Мирослава Мариновича, страх має три опції: одних він мобілізує, інших паралізує, а третіх кидає в паніку.

 

Паніка це природна реакція. Однак у стані паніки ліквідувати загрози неможливо. 

 

«Впевнений, що ви були свідками того, як люди потрапляють у паніку, коли їх накривають обстріли з градів чи коли вони сідають в евакуаційні потяги на вокзалі. Одна лише думка про те, що вільних місць в автобусі не залишилося і ти не зможеш виїхати, кидає людей в паніку. Припускаю, що рівень реакції залежить від того, чи ми є господарями своїх емоцій і чи можемо контролювати себе», продовжує Мирослав Маринович.

 

Табірний досвід

 

Мені пригадується момент, коли в ув’язненні мене перевозили у так званому «стакані» огороджене металом місце для одного в'язня з лише трьома дірками для свіжого повітря. Там майже немає простору. 

 

Одного разу мене і ще двох політв'язнів помістили в такий стакан ми не стояли одне біля одного, а одне на одному. Цих дірочок, через які надходило повітря, було замало. Це був страшний переїзд, я розумів, що можу померти, але тому, що я був віруючим, сказав собі: «Значить це мій кінець. Я готовий до наслідків, бо добровільно ступив на цей шлях». Я віддався Божій волі і Бог порятував мене.

 

Референтна група друзів

 

Важливо мати «референтну групу своїх друзів» цей термін вживали політв'язні. Коли за тобою зачиняються двері буцегарні ти залишаєшся один. У моменти, коли до тебе підкрадеться страх, важливо мати в пам’яті своїх друзів, перед якими соромно вчинити якусь протилежну дію. Попри те, що цих друзів не буде навколо вас, вони залишатимуться у вашій в голові і серці. Тоді ви будете спроможні подолати страх. А поки не пізно знайдіть собі друзів, які мають чіткі моральні принципи. 

Сервер Мустафаєв, кримськотатарський політв’язень дуже слушно сказав: «Палець легко зламати. Кулак неможливо». Тож, коли ми єдині ми непереможні.

 

Йдіть за Христом

 

Якось політв’язневі Олесеві Шевченкові КДБ повідомило, що його дружина смертельно хвора. У разі її смерті треба було думати про дітей, яких у нього було двоє. Йому повідомили, що малечу віддадуть в дитячий будинок, але, щоб цьому запобігти він повинен написати «покаянного листа». Пригадую, Олесь вийшов з тієї розмови як з хреста знятий. Він довго кружляв по зоні, намагаючись прийняти правильне рішення. Олесь таки не написав тієї заяви, сказавши, що йому немає, в чому каятись. Так, заради правди, він зрікся своїх дітей. За якийсь час на зону почали приходити листи його дружини, з яких з’ясувалося, що хвороба була незначною, а КДБ наввипередки вирішив використати цей факт, щоб його зламати. 

 

В Євангелії є думка, що треба йти за Христом, і якщо при цьому ти потрапляєш у ситуацію загрози прийми це, тоді твій шлях буде за будь-яких обставин виправданим. Що власне і сталося з Олесем. Тому затямте, що людина навіть в найгірших умовах ніколи не є сама. Бог завжди простягає до нас руку, просто ми не вміємо це бачити.

 

Страх не залишає нас без вибору

 

На одній конференції мені розповіли про випадок, який стався в нацистському таборі. Нацисти хотіли покарати трьох в'язнів, але не своїми руками. Для цього вони покликали трьох інших в'язнів, яким наказали викопати яму, вставити їх туди і засипати живцем землею. З переляку вони так і робили, але коли побачили голови, які дивилися на них, сповненими жахом, то відмовилися продовжувати справу. Тоді нацисти вирішили поміняти в’язнів. І ті, які щойно були помилуваними, не вчинили так з іншими. 

Так ми бачимо як в умовах страху грають емоції і моральні принципи. Перша трійка загинула, але стала по правиці Отця. Я вірю, що це оплачується. Не знаю, як склалася доля в трьох інших, але переконаний, що в них ті три закопані голови будуть постійно перед очима. Своїм вчинком вони прирекли себе на великі тортури. Тому я хочу, щоб ми пам’ятали, що в момент страху людей тягне до моральної постави чи морального падіння. Це нелегкий вибір, але він завжди є. 

 

Звільнення від страху 

 

У своєму житті я досвідчив не тільки страх, а й і розкіш звільнення від нього. Я був на 3-му курсі Львівської політехніки і жив у гуртожитку. Одного дня мене викликали у КДБ, де оголосили про моє відрахування з інституту за антирадянські балачки. Я перелякався. Мені запропонували вихід як уникнути виключення бути інформатором, закладати інших, так само як хтось це зробив на мене. На той час я не мав сили сказати «ні», а тому подумав, що зможу брехати, що нічого не чув і так, може, викручуся…  

 

Остаточно я звільнився від страху, коли увійшов у коло дисидентів. Ми пішли у Києві до пам'ятника Тарасові Шевченкові, де поставили квіти. Невдовзі після цього мене схопили і почались допити. Один із працівників КДБ тоді сказав мені: «Хто не з нами, той проти нас». І я нарешті вперше наважився відповісти: «Добре, я буду проти вас». Я знайшов сили протистояти страху і це була несамовита розкіш. Боротьба зі страхом у людині вічна, але коли цей інстинкт стане сильнішим тоді ти стаєш суб'єктом своєї долі.

 

Занотувала Діана Мотрук

Серія вебінарів стала можливою завдяки підтримці родини Ігнатовичів та Марти Вітер. 

 

 

04.03.2022

До теми

Поширити
Збруч
Львівська національна опера започаткувала Stand with Ukraine
Львівська національна опера виступила зі зверненням до міжнародної мистецької спільноти і започаткувала електронну бібліотеку української музики Stand with Ukraine.
03.03.22 | | Штука
Вони вірять у перемогу України!
Мирослав Маринович–Наріман Джелян
На наших очах уся конструкція путінської Росії розсипається на порох. Так, уламки цієї руїни боляче травмують наші народи, але ця жертва українців і кримських татар має великий сенс
03.03.22 | | Галичина
Сурміть
Василь МАХНО
сурміть – в нас вже горла похрипли та кров в нас залізна кріпне вона в нас із люті – не з страху
02.03.22 | | Дискурси
В Україні вирішується доля усього світу
Ярослав Грицак
На європейському континенті не було великих воєн впродовж 77 років. За цей час сформувався Європейський Союз під лозунгом «Ніколи знову», і людству здавалося, що так триватиме вічно…  
02.03.22 | | Галичина
У пошуках російського Ясперса
Олександр Ірванець
Яким чином протверезити нинішніх росіян по всіх тих омськах-томськах, як переконати їх у глибинній, питомій злочинності цілої великої країни?
02.03.22 | | Дискурси
Чому Путін вже програв цю війну
Юваль Ной Гарарі
У свідоцтві про смерть Російської імперії буде записано ім’я не Михаїла Горбачова, а Путіна.
02.03.22 | | Дискурси
Танець суфія
Катерина Гладка
Ми кожен на своїх фронтах намагаємось відчувати землю під ногами і звертаємо свій зір до неба. І не лише для того, аби побачити чи не летить щось знову, а й до Божистого, до тих стихій, частиною яких ми всі є.
02.03.22 | | Штука
Сьомий день. Росії нічого не виходить
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська цілковито втратили ініціативу у прямих боях з українським військом. Нападник щораз інтенсивніше використовує ракети й авіаційні бомбардування і спрямовує їх проти звичайної міської інфраструктури, проти людських домівок.
02.03.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.