У Івано-Франківськ евакуюють твори мистецтва з різних міст України.

Працівники галереї “Асортиментна кімната” допомагають евакуювати в Івано-Франківськ твори мистецтва з різних міст України. Для цього вони зв’язуються з авторами та шукають волонтерів, які можуть перевезти роботи, - повідомила “Суспільному” кураторка галереї Анна Потьомкіна.

“Для того, щоб спакувати такі роботи, їх потрібно скласти в рулон, обгорнути плівкою і потім помістити в тубус. Це — такий подвійний захист робіт і пластиком, і картоном”, — каже Анна Потьомкіна.

Кураторка галереї упаковує світлини для того, щоб перенести їх у безпечне місце для тимчасового зберігання. Програму з евакуації творів мистецтва в Івано-Франківськ працівники “Асортиментної кімнати” запустили наприкінці лютого. Тоді на Fb-сторінці простору опублікували посилання на анкету для тих, хто потребує такої допомоги.

Зараз в “Асортиментній кімнаті” опрацьовують 16 запитів на перевезення мистецьких робіт з Києва, Одеси та Запоріжжя. Картини двох художників із Бахмута та Білої Церкви уже доправили в галерею, каже Анна Потьомкіна.

“Це — двоє художників. У кожного з них — приблизно по 20 робіт. Вони всі скручені або в рулон, або в папку. Десь 50 одиниць — або графіка, або живопис. Це все лежить на цьому столі. Є ще наш архів, який зберігається з початку війни. Ми його перепакували. Розпакували роботи Нікіти Кадана — київського художника, щоб під час евакуації ми не тягнули важкі рамки, а зберігали самі роботи”, — розповіла кураторка галереї.

До працівників “Асортиментної кімнати” долучаються волонтери, які допомагають перевозити мистецькі роботи та запаковувати їх, розповідає співзасновниця галереї Альона Каравай. З метою безпеки вона не каже, де зберігатимуть твори.

Кураторка галереї Анна Потьомкіна каже, якщо російські окупаційні війська почнуть активно обстрілювати Івано-Франківськ, ці твори мистецтва евакуюють за кордон.