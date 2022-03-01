Європейські музичні майданчики відмовляються від співпраці з росіянами.

Міланський театр La Scala і Баварська опера скасували співпрацю з Нетребко та Гергієвим за небажання засудити війну в Україні.

Гергієв поруч з Путіним

Міланський театр La Scala усунув російську оперну діву Анну Нетребко від березневих вистав. Відомо, що адміністрація театру зажадала від співачки «чітко визначити свою позицію» та виступити проти вторгнення в Україні. Інакше театр погрожував розірвати з нею контракт. Пізніше стало відомо, що Нетребко усунули і від участі у виставах Баварської опери.

Аналогічна доля і з тих самих причин спіткала і російського диригента Валерія Гергієва, який неодноразово нахвалявся, що є другом Володимира Путіна. Його також було звільнено з посади головного диригента Мюнхенського філармонічного оркестру. Про це повідомило Мюнхенське видання Süddeutsche Zeitung.

Обербурґомістр Мюнхена Дітер Райтер (Dieter Reiter), оголошуючи про звільнення російського музиканта, зазначив: «Йому було запропоновано чітко, недвозначно та беззастережно дистанціюватися від війни проти України. Утім він не зробив такої заяви. Для Баварської державної опери взаємна повага та діалог абсолютно необхідні для мирного та гуманітарного співіснування».

Але це ще не все. З Гергієвим відмовилися співпрацювати Віденська філармонія, Паризька філармонія, Карнегі-хол у Нью-Йорку та Люцернський фестиваль. Крім того, директор Ельбської філармонії в Гамбурзі анонсував скасування великодніх концертів російського диригента.

Про відмову від співпраці з Гергієвим та іншими російськими музикантами, які «підтримують курс російської влади», також оголосили організатори щорічного міжнародного музичного фестивалю у Верб'є у Швейцарії. Зокрема, Гергієва було усунуто з посади музичного керівника Фестивального оркестру. Із програми також будуть вилучені імена артистів, які публічно висловлюються на підтримку позиції російського уряду. Спонсорська допомога від осіб та структур, які потрапили під економічні санкції західних держав, буде відкликана.

Окрім того, стало відомо, що російський Великий театр не поїде на гастролі до Лондона.