У Львові продовжують затримувати диверсантів.

Ще про кількох затриманих диверсантів у Львові повідомила Патрульна поліція Львівської області.

На одній із вулиць Львова виявили підозрілого чоловіка. Під час перевірки особистих речей у нього виявили відео однієї з військових частин. Далі розмова з ним продовжилася у відділі поліції.

Ще одну особу виявили в районі стратегічного об'єкта. Щойно побачивши поліцейських, він почав видавати себе за людину з інвалідністю. Потім спробував схопити зброю патрульних. Чоловік приїхав з північного сходу країни кілька днів тому. Особу доставили у відділок поліції.

Неподалік центру у громадянина виявили штик-ніж від автомата. Чоловіка передали слідчим.

Небайдужі викликали патрульних на підозрілих осіб у хостелі. У матері та сина, які приїхали з Криму, маючи свою легенду, виявили карти з позначеними важливими установами міста, щоденні значні перекази грошей, заява з проханням надати російське громадянство та інше. Ще один член родини живе в Росії. Осіб затримали й передали відповідним службам.

Патрульних викликали небайдужі і повідомили, що квартирант постійно спостерігає за комунальним підприємством міста. Виявилося, що це мешканець Криму. У його мобільному виявили кілька російських номерів. Він висловлювався на захист ворога. У нього виявили креслення різних літальних апаратів та гроші, які в Україні не визнаються платіжним засобом. Далі чоловіком займаються відповідні служби.