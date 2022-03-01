У Львові теж повністю заборонили продаж алкоголю.

Віднині, 1 березня, у Львові повністю заборонено продаж алкогольних напоїв – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Воєнний стан не передбачає будь-яких дискусій при прийнятті таких рішень. Усі, хто порушуватимуть це розпорядження, будуть відповідати перед законом", – сказав він.

Зазначається, що заборона продажу алкогольних напоїв стосується як магазинів та мереж, так і закладів громадського харчування.

Нагадаємо, що раніше продаж алкоголю заборонили в Івано-Франківській та Тернопільській областях. У Львові тимчасом діяла заборона на продаж алкоголю з 18:00 до 12:00 години дня.