Черги на західному кордоні зменшуються, але все ще значні.

Потік людей, які бажають перетнути кордон, залишається значним, але черги поступово зменшуються, — повідомив заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Юрій Бучко.

«На пункті пропуску Шегині черга починається з Мостиськ. Загалом у ній близько 1800 автомобілів. На пункті Краковець проїзд через кордон кращий.

Біля воріт пішого переходу скупчень людей не помітно. Черга з авто простягається на 7 кілометрів. На пункті пропуску Рава-Руська біля воріт пішого переходу черга 70-100 чоловік та 10-кілометрова черга з авто», — повідомив Бучко.

Загалом за добу на пунктах пропуску Львівської області оформлено на виїзд майже 50 тисяч осіб, а від початку війни — понад 200 тисяч.

«Закликаю людей, які їдуть власним транспортом, — робіть зупинку у Львові, щоб не створювати скупчень. Зі свого боку ми надамо вам допомогу. Також звертаюсь до мешканців Львівщини: покинути країну в час війни чи ні — це особиста справа кожного. Однак якщо у вас немає маленьких дітей, прошу — не виїжджайте, в області зараз безпечно. Ви потрібні тут, кожен з нас має допомагати ЗСУ. Плетіть сітки, ставайте волонтерами в гуманітарних штабах, готуйте їжу і будьте разом з мільйонами українців на рідній землі», — додав Юрій Бучко.