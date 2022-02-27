Європейська Комісія починає заморожувати резерви Центрального банку Російської федерації.

Захід запровадив додаткові санкції проти Росії за вторгнення в Україну.

Керівництво Європейської Комісії, лідери Німеччини, США, Франції, Канади, Італії та Великої Британії під час перемовин у ніч на неділю, 27 лютого, в режимі відеоконференції домовилися про нові жорсткі економічні санкції щодо Росії у відповідь на військове вторгнення до України. Про це подає телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на повідомлення Єврокомісії. Так, окремі російські банки буде відімкнуто від міжнародної системи платіжних послуг SWIFT.

«Цей крок спрямований на ізоляцію цих установ від міжнародних фінансових потоків і тим самим обмеження їхньої ґлобальної діяльності», – наголошено в повідомленні. Йдеться про фінансові інститути, які вже потрапили під санкції міжнародної спільноти, пояснив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). За його словами, за необхідності штрафні заходи торкнуться й інших банків РФ.

Крім того, досягнуто домовленості обмежити можливості Центрального банку Росії використовувати власні міжнародні резерви таким чином, щоб нівелювати вплив санкцій. «Ми паралізуємо активи Центрального банку Росії. Це заморозить його транзакції. І це унеможливить ліквідацію активів Центробанком», – повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Вона запевнила, що всі ці заходи суттєво зашкодять спроможності Путіна фінансувати свою війну, і вони матимуть поважний вплив на його економіку. «Путін став на шлях, спрямований на знищення України, але те, що він робить, насправді руйнує майбутнє його ж власної країни», – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Серед інших санкцій, які мають намір застосувати Берлін та його союзники, – обмеження можливості для заможних росіян отримати так званий «золотий паспорт» і тим самим європейське громадянство для них та членів їхніх сімей.

«Окрім того, було ухвалено рішення створити найближчими днями трансатлантичну оперативну групу, яка займеться виявленням та заморожуванням активів осіб та компаній, які підпадають під штрафні заходи та перебувають у межах юрисдикцій цих країн», – йдеться в повідомленні Єврокомісії. Держави-підписанти мають намір залучати уряди інших країн, щоб «виявляти та припиняти рух доходів, отриманих незаконним шляхом», а також позбавити близьких до уряду РФ представників російських еліти та членів їхніх сімей можливості приховувати свої активи у юрисдикціях у всьому світі.

Учасники перемовин також заявили про готовність вжити подальших заходів, якщо Росія «не припинить нападу на Україну і, отже, на європейський мирний порядок». Крім того, вони домовилися координувати дії проти «дезінформації та інших форм гібридної війни».

«Ми закликатимемо Росію до відповіді і колективно зробимо так, щоб ця війна стала стратегічним провалом для Путіна», – наголошено в документі.